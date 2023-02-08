Не медлит ли Запад с поставками танков Украине и когда они появятся на фронте — мнения специалистов

Существует ряд факторов, которые влияют на темпы передачи тяжелого оружия Украине

Для наступления на врага Украина нуждается в танках. И чем больше, тем лучше. После длительных и тяжелых переговоров Запад согласился на поставку нам панцерников. Даже Германия прекратила выдавать из себя кокетливую девочку и согласилась сама и разрешила другим на поставку ВСУ своих "Леопардов". Первый из них, кстати, 7 февраля уже прибыл из Канады в Киев.

Но враг не ждет, когда подразделения украинских Сил сопротивления получат усиление, и давит на фронтах. Успеют ли иностранные танки прийти на помощь и не окажется ли она запоздалой, разбирались Новини.LIVE.

Сложность техники — вещь влиятельная

Как бы нам ни хотелось как можно быстрее получить танки, раньше, чем это произойдет, не стоит ожидать. На скорость поставок тяжелой бронетехники влияет ряд факторов.

"Во-первых, это — логистика, — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев. — Ведь каждая модель западного танка нуждается в индивидуальном подходе. Если наши воины мастерски владеют советской техникой, которая есть у нас вооружении, скажем, линейка Т-64, Т-72,Т-80, то, соответственно, "Абрамсы" и "Челленджеры" — немного другие и нуждаются в обучении экипажей".

Дмитрий Снегирев

Другим фактором, влияющим на сроки поставки танков, как утверждает Снегирев, является их обслуживание.

"Для этого нужно иметь не только хорошо обученный экипаж, но и хорошо обученный технический персонал. Также нужно иметь сеть ремонтных баз, налаженную систему поставок запчастей и т.п.", — объясняет эксперт.

Политическая составляющая добавляет проблем

Если с технической составляющей справиться можно относительно быстро, то политические нюансы привносят еще те хлопоты. И в этой составляющей свое место нашлось вмешательству россии. Чтобы сделать невозможным поставки Украине этого оружия.

В этой связи не случайно в очередной раз появились заявления российского диктатора и его окружения с намеками на использование ядерного оружия.

Могут ли они быть реалистичными? Вряд ли.

В контексте этого Снегирев считает, что украинской стороне нужно менять самую информационную сопровождающую стратегию по поставкам Украине оружия.

"По моему мнению, развернувшаяся вокруг "Рамштайн-8" медийная активность в значительной степени спровоцировала новое наступление россиян", — выразил свое предположение Снегирев.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

По его словам, упор делался на том, что в случае положительного решения о поставке оружия украинским воинам нужно пройти обучение в течение 2-3 месяцев для танковых экипажей. А россияне решили не ждать, потому пошли в наступление на всех участках фронта.

"Информационная политика по сопровождению вопроса поставки оружия в Украину должна быть откорректирована, ведь дипломатический и политический фронт никто не отменял", — убежден собеседник.

Следовательно, очевидно, что россия будет продолжать оказывать давление на страны, которые поставляют нам оружие, чтобы сорвать контракты или затянуть выполнение этих контрактов во времени. Недаром в своих последних заявлениях путин говорил о том, что на поставку танков будут соответствующие шаги со стороны рф.

Конечно, страны Запада не сильно испугались, но россия будет продолжать задействовать все рычаги влияния, чтобы сорвать эти поставки.

Сборная "солянка" пользы не придаст

Предположим, мы прошли технические и политические испытания, и западные танки волнами пошли в Украину. Однако мало кто задает себе вопрос: как повлияет на качество действий вся эта армада. Ведь она разношерстная, а потому и подход должен быть индивидуальный к каждой единице такой техники.

"Мы рады всем, что нам обещают предоставить или предоставляют. И как-то без внимания проходит проблема "оружейной солянки", — обращает внимание на проблему Снегирев.

Если представить, объясняет он, что один танковый батальон будет оснащен теми же "Абрамсами", а другой танковый батальон будет оснащен "Леопардами", то возникает вопрос: как же их теперь снабжать и обслуживать?

Канада отправила первый "Леопард" в Украину. Фото: Canadian Forces / REUTERS

"Это серьезные вещи и с ними мы рано или поздно столкнемся", — уверен военный эксперт.

Танки не успеют при одном условии

В свою очередь военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник убежден в том, что фронт дождется прибытия танков.

"Мы эту войну начали вообще без единой единицы серьезного оружия. Кроме Javelin и NLAW, мы фактически вошли в войну на собственных ресурсах и уже почти год держимся. Так что возникает вопрос, а почему они — танки, должны не успеть? Они могут не успеть при одном условии — если мы капитулируем. А я этого не допускаю как бы ни было сейчас очень тяжело на Восточном плацдарме", — сказал Черник.

При этом он напомнил, что только за январь Украина получила от Запада более тысячи единиц различной бронетехники вроде английского "Бульдога" или канадского "Сенатора". В то время как за всю Вторую мировую войну, а масштабы ее — не соразмерны, Советский Союз получил от Запада 12 тысяч единиц бронетехники.

По мнению Черника, на сложности в продвижении танков влияют два момента.

Во-первых, для наших западных союзников является головоломкой как победить россию, не развалив ее.

"Они не могут допустить развала россии. В первую очередь из-за того, что Сибирь окажется пустой с ее колоссальными ресурсами, которые могут отойти из Китая, который решил быть мировым гегемоном. Никто ему этот ресурс не даст" , — объясняет военный.

Петр Черник

Вторым "тормозящим" моментом является технологичность западной техники. Ведь современное оружие не может сегодня производиться, а завтра внезапно — нет.

Потому, как утверждает Черник, у западных партнеров все исчисляется на годы вперед. Так что наши друзья все эти нюансы учли, какие конвейеры и когда запускать, сколько оружия изготавливать и т.д.

Еще одним фактором воздействия после технологичности изготовления танка является его транспортировка.

"Это не прогулка с чемоданом, а сложная технологическая процедура. А транспортировка сотен единиц вооружений — еще более сложная процедура. А еще не надо забывать, что Европейский Союз — это 27 стран, а НАТО — 30 и у каждой есть свои интересы, и все это нужно сводить к общему знаменателю. А это не будет за один день", — поделился мыслями полковник ВСУ.

Между тем, оба эксперта равны во мнении: в вопросе с поставкой танков Украине уже нет промедлений. На Западе создана "танковая коалиция", в которой каждая страна решает самостоятельно, что, когда и в каких объемах предоставлять. Поэтому предательства искать не стоит.

Фото: Department of National Defence / REUTERS