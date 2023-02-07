Війна дронів: що може зупинити або змінити російські повітряні удари

Росія домовляється з Іраном про будівництво заводу з виробництва ударних БпЛА

Днями на військовому заводі з виробництва БпЛА в іранському місті Ісфахан пролунав сильний вибух і розпочалася сильна пожежа, а в місті Шахід-Салімі раптово спалахнув завод із виготовлення моторних мастил.

За інформацією іранської сторони, причиною вибухів могла стати атака дронів Ізраїлю та США. У Міністерстві оборони Ірану вже заявили, що атака безпілотників на підприємство в Ісфахані начебто була невдалою.

Чи зможуть ці пожежі вплинути на постачання росії іранських дронів-камікадзе, розбиралися Новини.LIVE.

Пожежа на підприємстві в Ісфахані. Фото: WANA (West Asia News Agency) / REUTERS

"Шахед" тримає удар

Варто зазначити, що інцидент такого роду — не перший удар по підприємствах з виробництва іранських безпілотників "Шахед". Ще у липні минулого року армія оборони Ізраїлю завдала низку ракетно-бомбових ударів по заводах з виробництва дронів, які були розташовані в Сирії в районі Дамаску.

Примітно, що саме ці підприємства багато аналітиків пов'язували з постачанням іранських безпілотників російській федерації.

"Контроль над підприємством з боку проіранського угруповання "Хезболла" дозволяв Ірану певним чином нівелювати звинувачення у свою адресу щодо постачання дронів росії. А безпосередньо саме їхнє постачання відбувалося через сирійський порт Тартус силами спмої рф. Це, до речі, був основний канал постачання", — коментує ситуацію військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Іран наживає собі ворогів

Поведінка Ірану в питанні постачання росії ударних безпілотників не до вподоби багатьом іноземним країнам. Наразі декілька держав цілком серйозно розглядають програму з виробництва БпЛА Іраном як загрозу власному існуванню. І до цього списку в першу чергу входить не лише Україна, а й безпосередній сусід арабської країни — Ізраїль.

Як зазначає Снєгирьов, Ізраїль розглядає виробництво та подальше безконтрольне постачання дронів Іраном як елемент загрози національній безпеці.

Дмитро Снєгирьов

Водночас слід звернути увагу на те, що оскільки безпілотники є "зброєю терористів", їх можуть запускати не лише регулярні війська, а й терористичні угруповання. А це вже дуже серйозна загроза безпеці у світі.

Разом з тим стверджувати, що пожежі на іранських заводах виникли завдяки ударам саме ізраїльської сторони наразі категорично не можна — немає доказової бази, яка б цьому твердженню давала 100% впевненості та гарантії.

Тому що іранські безпілотники використовувалися як засоби ураження і проти інших країн Перської затоки. А отже декілька країн Перської затоки та Близького Сходу самі безпосередньо можуть бути зацікавлені у нейтралізації виробництва безпілотників.

Крім того, є чимало країн Заходу, які також зацікавлені в ліквідації виробництва іранських безпілотників. Все тому, що їхня собівартість близько 20-30 тисяч доларів, а засоби протидії коштують значно дорожче. До того ж руйнівний ефект від використання БпЛА досить масштабний.

Пожежа й атаки

То чи вплинуть на кількість російських повітряних ударів вогненні інциденти на іранському заводі з виробництва дронів, а також на їхнє постачання росії для війни проти України?

Снєгирьов впевнений, що — так.

"Наразі можемо констатувати той факт, що кількість використання безпілотників проти критичних об'єктів української інфраструктури знизилася. Це також пов'язано і з дипломатичними та економічними зусиллями провідних країн світу", — констатував експерт.

Та кількість дронів, пояснив він, яка наразі використовується окупантами, не йде у порівняння з першими масованими ударами, що сталися декілька місяців тому назад на початку їхнього постачання рф. Тому можемо припустити, що безпілотники, які відвантажувалися іранською стороною, у росії закінчуються.

Дрони літатимуть наперекір санкціям

У той же час з'явилася нова небезпека. Невдачі західних санкцій проти поставок компонентів зброї Ірану, ймовірно, сприяли здатності росії обійти ці заборони та придбати компоненти для бойових безпілотників у рамках військової співпраці з Іраном.

За інформацією Інституту вивчення війни, днями офіційні особи США заявили, що росія та Іран реалізують плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотників на російській території. Він може стати другим іранським іноземним підприємством зі збирання ударних безпілотників. Адже у травні минулого року Іран відкрив аналогічний завод у Таджикистані — державі, яка є членом контрольованої рф Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і кандидатом на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Тобто росія може використовувати свої значні економічні зв’язки з Таджикистаном через ОДКБ і ЄАЕС для "відмивання" компонентів безпілотників або придбання вже готових безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.

Між тим, ще у листопаді минулого року Британська слідча група Conflict Armament Research повідомила, що 82% іранських безпілотників, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, виготовлені в США. Тоді ж слідчі CAR також зазначив, що збиті безпілотники містили передові технологічні можливості та (що небезпечно) мають потенціал для значного стрибку у можливостях нових БпЛА.

Фото: УНІАН

Звичайно, більшість західних компаній, чиї компоненти були знайдені у збитих іранських безпілотниках в Україні, заперечували прямі продажі компонентів росії, Ірану чи Білорусі з початку війни. Однак представник швейцарської компанії-виробника зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб’ютори компонентів зброї не продають їх суб’єктам, які перебувають під санкціями, маючи на увазі, що росія, Іран чи інші країни, під які потрапили санкції, можуть використовувати лазівки, що дозволяють їм придбати західні виробляв компоненти зброї через проксі-акторів.

На що слід сподіватися

Звичайно, не можна повністю виключати або продовження подальших постачань цих "пекельних машинок" росії або того, що вона сама виготовлятиме їх з "піратських" деталей. Проте це залежатиме від кількості самих виробів і, головне, від позиції країн Заходу щодо контролю за виконанням санкцій. А також насамперед — від Ізраїлю, його дій.

Варто зауважити, наголошує Снєгирьов, що використання росією іранських дронів проти України не впливає суттєво на хід війни, оскільки українські сили ППО навчилися ефективно їх нищити.

А ті перші повідомлення, що з початком використання іранських дронів буде кардинальна зміна війни, ледь не "вундерваффе" російської федерації, яка змусить українську сторону капітулювати, не підтвердилися. Оскільки наразі українськими Силами оборони збивається до 90% ірансько-російських безпілотників-камікадзе.

Фото: pexels.com