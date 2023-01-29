Чи готова росія до наступу: звіт ISW 29 січня

Росія готується до нового наступу

Російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого рішучого наступу рф на Донбасі. Водночас експерти вважають, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Які цілі у росіян

Начальник генштабу рф Валерій Герасимов 22 грудня заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на захопленні Донецької області, що, ймовірно, призведе до захоплення російськими військами ключових позицій на заході Луганської області та північному сході Донецької області для виходу на адміністративні кордони областей.

Також зазначається, що російські війська відновили наземні атаки в районі Вугледара (куди вони безуспішно намагалися вийти наприкінці жовтня 2022 року) і проводять невеликі штурми в Запорізькій області та навколо Донецька. Окупанти ведуть широкомасштабну наступальну операцію на Бахмутському фронті як основний напрям своїх поточних зусиль і оборонну операцію на лінії Сватове-Кремінна, пишуть аналітики.

"Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, як раніше оцінював ISW, ймовірно мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу росії на заході Луганської області. Можливо, російські війська намагаються розосередити українське угруповання на лінії Сватове-Кремінна, щоб дати можливість рф відвоювати Лиман Донецької області", — вважають у ISW.

Чи можливий новий наступ росії

У звіті зазначається, що російські війська можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для вирішального наступу, проводячи наступ з Лимана в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмута в напрямку Слов’янська, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут.

"Скоріш за все, росіяни мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Ці етапи, ймовірно, вимагатимуть від шести до 12 місяців російської кампанії, якщо вони взагалі можливі", — зазначають аналітики.

Водночас ISW вважає, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

"Немає жодних доказів із відкритих джерел, які б свідчили про те, що російські сили відновили достатню бойову міць за рахунок своїх втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити російським силам проводити одночасні широкомасштабні наступальні дії в наступні кілька місяців", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що з початку 2022 року російські військові не демонстрували спроможності проводити одночасні наступальні операції. Останні успіхи росії навколо Бахмута базувалися на місяцях атак.

"Однак російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії", – пишуть аналітики.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що кремль не змінив своїх цілей щодо України. Наразі війська армії рф готуються до нового наступу, втім ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.

Також раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.

В Інституті вивчення війни раніше зазначали, що запланований наступ росіян скоріш за все буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Малоймовірно, що новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.