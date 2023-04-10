Убивал и имитировал казни мирных жителей Киевской области: в Украине будут судить военный рф

В Украине будут судить военнослужащие россии. Фото: google.com (иллюстративный)

Во время оккупации Киевской области российский военный допрашивал мирных жителей и заставлял их рассказывать о своей принадлежности к ВСУ. Также он просто расстреливал беззащитных людей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Какие зверства совершал оккупант в Украине

Как установили правоохранители, в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района Киевской области обвиняемый остановил на улице местного безоружного гражданского жителя, который не представлял для него никакой угрозы.

Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным Силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил потерпевшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия.

Также обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с сослуживцами зашел в дом и приказал четырём лицам пройти в одну комнату. Он долгое время держал пострадавших под прицелом и проводил их допрос. Затем приказал всем стать в шеренгу один за другим, аргументируя это тем, что не хочет тратить лишние патроны на их убийство.

После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он произвел выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять.

Кроме того, ефрейтор вместе с другими военнослужащими России зашли в дом женщины и, угрожая оружием, завладели ее автомобилем. Через несколько недель аналогичным способом оккупанты завладели транспортным средством другого жителя села Гавронщина.

Какое наказание ждет оккупанта

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и другими нарушениями законов и обычаев войны (ч. ст. 438 УК Украины).

Оккупант, которого будут судить за зверства в Киевской области. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, несколько дней назад было объявлено, что за жестокое обращение с гражданским населением в Черниговской области будут судить 15 военнослужащих россии. По данным следствия, они содержали сотни людей в подвале школы в селе Ягодное.