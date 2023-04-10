Вбивав та імітував страти мирних жителів Київщини: в Україні судитимуть військового рф

В Україні судитимуть військовослужбовці рф. Фото: google.com (ілюстративне)

Під час окупації Київщини російський військовий допитував мирних жителів та змушував їх розповідати про свою приналежність до ЗСУ. Також він просто розстрілював беззахисних людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Як встановили правоохоронці, у березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району Київської області, обвинувачений зупинив на вулиці місцевого беззбройного цивільного мешканця, який не становив для нього жодної загрози.

Погрожуючи зброєю, він змусив чоловіка лягти на землю та вибивав інформацію про його приналежність до Збройних Сил України й інших військових чи громадських формувань. Після побиття поставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї.

Також обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спільно зі співслужбовцями зайшов до будинку та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Він тривалий час тримав потерпілих під прицілом і проводив їх допит. Потім наказав всім стати в шеренгу один за одним, аргументуючи це тим, що не хоче витрачати зайві патрони на їх вбивство.

Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти.

Крім того, єфрейтор разом з іншими військовослужбовцями рф зайшли до будинку жінки та, погрожуючи зброєю, заволоділи її автомобілем. Через декілька тижнів аналогічним способом окупанти заволоділи транспортним засобом іншого мешканця села Гавронщина.

Яке покарання чекає на окупанта

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. ст. 438 КК України).

Окупант, якого судитимуть за звірства на Київщині. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, кілька днів тому було оголошено, що за жорстоке поводження з цивільним населенням на Чернігівщині судитимуть 15 військовослужбовців росії. За даними слідства, вони утримували сотні людей у підвалі школи у селі Ягідне.