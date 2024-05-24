Разведчики показали, как уничтожают российскую технику

Ночная съемка с дрона ГУР МО. Фото: ГУР

Украинские воины Главного управления разведки Министерства обороны продолжают уничтожать технику окупантов. На этот раз они атаковали военную технику россиян ночью с помощью дронов.

Об этом бойцы сообщили в Telegram в пятницу, 24 мая.

Читайте также:

Ночная атака по технике врага

Бойцы подразделения "Кабул 9" продолжают выполнять боевые задания и защищать Украину. На своей странице они показали видео, как уничтожают вражескую технику и пехоту ночью.

Также они сообщили, что за ночь удалось уничтожить с помощью дронов сразу несколько военных единиц оккупантов.

"Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" — за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага", — написали разведчики в сообщении.

Также они отметили, что не обошлось без потерь в пехоте врага, ведь наши дроны часто атакуют места скопления россиян.

Напомним, 21 мая бойцы подразделения "Кабул 9" с помощью дрона уничтожили военный грузовик россиян, с помощью которого оккупанты перевозили боеприпасы и личный состав. Момент взрыва попал на видео БпЛА.

Ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как сорвали план вражеского штурма в Харьковской области и записали эффектное видео.