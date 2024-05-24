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Удачная ночная охота — разведчики показали, как уничтожают технику россиян

24 мая 2024 13:51
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Разведчики показали, как уничтожают российскую технику
Ночная съемка с дрона ГУР МО. Фото: ГУР
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Украинские воины Главного управления разведки Министерства обороны продолжают уничтожать технику окупантов. На этот раз они атаковали военную технику россиян ночью с помощью дронов.

Об этом бойцы сообщили в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Бойцы подразделения "Кабул 9" продолжают выполнять боевые задания и защищать Украину. На своей странице они показали видео, как уничтожают вражескую технику и пехоту ночью.

Также они сообщили, что за ночь удалось уничтожить с помощью дронов сразу несколько военных единиц оккупантов.

"Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" — за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага", — написали разведчики в сообщении.

Также они отметили, что не обошлось без потерь в пехоте врага, ведь наши дроны часто атакуют места скопления россиян.

Напомним, 21 мая бойцы подразделения "Кабул 9" с помощью дрона уничтожили военный грузовик россиян, с помощью которого оккупанты перевозили боеприпасы и личный состав. Момент взрыва попал на видео БпЛА.

Ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как сорвали план вражеского штурма в Харьковской области и записали эффектное видео.

разведка
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война в Украине
ГУР
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