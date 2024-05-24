Розвідники показали, як нищать російську техніку

Нічна зйомка з дрону ГУР МО. Фото: ГУР

Українські воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони продовжують нищити техніку окупантів. На цей раз вони атакували військову техніку росіян вночі за допомогою дронів.

Про це бійці повідомили у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Бійці підрозділу "Кабул 9" продовжують виконувати бойові завдання та захищати Україну. На своїй сторінці вони показали відео, як нищать ворожу техніку та піхоту вночі.

Також вони повідомили, що за ніч вдалось знищити за допомогою дронів одразу кілька військових одиниць окупантів.

"Чергова здобич підрозділу ГУР МО України "Кабул 9" ― за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога", — написали розвідники в дописі.

Також вони зазначили, що не обійшлось без втрат і у піхоти ворога, адже наші дрони часто атакують місця скупчення росіян.

Нагадаємо, 21 травня бійці підрозділу "Кабул 9" за допомогою дрона знищили військову вантажівку росіян, за допомогою якої окупанти перевозили боєприпаси та особовий склад. Момент вибуху попав на відео БпЛА.

Раніше бійці 3-й ОШБр показали, як зірвали план ворожого штурму на Харківщині та записали ефектне відео.