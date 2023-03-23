Вдова пропагандиста Мангушева рассказала, где они взяли "череп защитника "Азовстали"

Выступление Мангушева в Донецке

Вдова российского наемника Игоря Мангушева, выступавшего во временно оккупированном Донецке с черепом "украинского защитника", рассказала, что череп вероятного украинского воина они нашли, когда гуляли "Азовсталью". Мол, Мангушев забрал его, потому что "жена какого-то товарища очень хотела череп украинца".

Об этом Татьяна Азаревич, которая называет себя вдовой Мангушева, рассказала в интервью российским пропагандистам, пишет "Украинская правда".

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"Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди российских военных — это нормальная практика... Потянула и здесь вывалились из формы кости и череп. Игорь сразу побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена его товарища очень хотела череп украинца", — рассказала любимая оккупанта.

Женщина сообщила, что Мангушев должен был отдать череп украинского воина, но на "поэтических чтениях" решил, что должен выступить с черепом.

"Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп", — сказала она.

Женщина российского террориста добавила, что череп им не нужен и Мангушев его отдал.

"Просто использовал в перформансе, это была ссылка на Шекспира", — объяснила она.

Вдова не считает, что убийство наемника связано с тем, что оккупанты осквернили тело защитника "Азовстали".

После убийства оккупанта кремировали. Его гроб охраняли из-за опасений, что в морге или крематории Мангушева отрежут голову.

Что известно о Мангушеве

Игорь Мангушев — это российский неонацист по формированию "Светлая Русь". По информации росСМИ, он сражается против Украины еще с 2014 года.

В начале гибридной войны рф против Украины он был наемником определенной ЧВК "Енот" (региональной общественной организации "Единые народные общинные общества"). В частности, он позировал на фото тех лет в компании бывшего "премьера" террористической организации "ДНР" Александра Бородая, который ныне является депутатом госдумы рф.

Мангушев участвовал в войне против Украины и являлся капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии, командиром взвода антиБПЛА.

Напомним, что в феврале 2023 года в Луганской области прострелили голову российскому пропагандисту Игорю Мангушеву, который летом выступал якобы с "черепом защитника "Азовстали".

Позже русский оккупант скончался. По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния.