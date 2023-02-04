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Пропагандиста Мангушева наздогнала карма: терористу на Луганщині прострелили голову

4 лютого 2023 16:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Терористу Ігорю Мангушеву на Луганщині прострелили голову
Окупант потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням у голову
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російському неонацисту Ігорю Мангушеву, який виступав з нібито черепом захисника "Азовсталі", прострелили голову. Наразі стан терориста стабільно важкий, з негативною тенденцією.

Про це у своєму Telegram написав активіст та волонтер Сергій Стерненко.

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Деталі

Російський терорист Ігор Мангушев отримав кульове поранення у голову. У серпні 2022 року Мангушев під час публічного виступу тримав у руці череп, який, за його словами, належав загиблому українському військовому, втім тепер окупанта наздогнала карма.

Зазначається, що бойовика доставили до лікарні окупованої Кадіївки на Луганщині. Медики кажуть, що в нього стріляли з близької відстані. Наразі стан терориста стабільно важкий, з негативною тенденцією.

Відомо, що Ігор Мангушев — це російський неонацист з формування "Світла Русь". За інформацією росЗМІ, він воює проти України ще з 2014 року.

На початку гібридної війни рф проти України він був найманцем певної ПВК "Єнот" (регіональної громадської організації "Единые народные общинные товарищества"). Зокрема, він позував на фото тих років у компанії колишнього "прем'єра" терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая, який нині є депутатом держдуми рф.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що колаборанти почали тікати зі своїми сім'ями з Луганської області. Ймовірно, загарбники готуються до активних бойових дій.

Також, у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні місцевої школи окупанти розгорнули "польовий госпіталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

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