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Вдова пропагандиста Мангушева розповіла, де вони взяли "череп захисника "Азовсталі"

23 березня 2023 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Виступ Мангушева в Донецьку
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вдова російського найманця Ігоря Мангушева, який виступав в тимчасово окупованому Донецьку з черепом "українського захисника" розповіла, що череп ймовірного українського воїна вони знайшли, коли гуляли "Азовсталлю". Мовляв, Мангушев забрав його, бо "дружина якогось товариша дуже хотіла череп українця".

Про це Тетяна Азаревич, яка називає себе вдовою Мангушева, розповіла в інтерв'ю російським пропагандистам, пише "Українська правда"

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Деталі

"Ми з Ігорем гуляли по "Азовсталі". Я побачила військову форму з синьою ізоляційною стрічкою, вирішила зняти з неї шеврон із групою крові на пам'ять або як сувенір кому-небудь. Серед російських військових — це нормальна практика... Потягнула і тут вивалилися з форми кістки і череп. Ігор одразу побіг у машину за пакетом. Він узяв цей череп, дружина якогось його товариша дуже хотіла череп українця", — розповіла кохана окупанта. 

Жінка повідомила, що Мангушев мав віддати череп українського воїна, але на "поетичних читаннях" вирішив, що має виступити з черепом.

"Він побіг у машину, вдягнув рукавички, взяв череп", — сказала вона.

Жінка російського терориста додала, що череп їм був не потрібен і Мангушев його віддав.

"Просто використав у перформансі, це була посилання до Шекспіра", — пояснила вона.

Водночас вдова не вважає, що вбивство найманця пов'язане з тим, що окупанти осквернили тіло захисника "Азовсталі". 

Після вбивства окупанта кремували. Його труну охороняли через побоювання, що в морзі чи крематорії Мангушеву відріжуть голову.

Що відомо про Мангушева

Ігор Мангушев — це російський неонацист з формування "Світла Русь". За інформацією росЗМІ, він воює проти України ще з 2014 року.

На початку гібридної війни рф проти України він був найманцем певної ПВК "Єнот" (регіональної громадської організації "Единые народные общинные товарищества"). Зокрема, він позував на фото тих років у компанії колишнього "прем'єра" терористичної організації "ДНР" Олександра Бородая, який нині є депутатом держдуми рф.

Мангушев брав участь у війні проти України і був капітаном 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії, командиром взводу антиБПЛА.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року на Луганщині прострелили голову російському пропагандисту Ігорю Мангушеву, який влітку виступав з нібито "черепом захисника "Азовсталі".

Пізніше російський окупант помер. За словами медиків, у Мангушева стріляли з близької відстані. 

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