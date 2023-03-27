Вечерняя атака рф: в каких областях фиксируют дроны-камикадзе

Украину атакуют вражеские дроны

Воздушная тревога распространяется по областям Украины. Вражеские дроны-камикадзе фиксируются в Киевской области и еще и ряде областей.

Об этом сообщают мониторинговые группы, отслеживающие активность оккупационных войск.

Где сейчас летают дроны

Отмечается, что россия запустила дроны по двум направлениям – с территории россии в направлении Киевщины и других северных регионов и с оккупированных территорий на юге в направлении Днепропетровской и Кировоградской областей.

По данным мониторинговых групп, дроны зафиксированы в следующих регионах:

Киевщина;

Житомирщина;

Днепропетровщина;

Кировоградская область.

Воздушная тревога сейчас

На 23:30 воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях.

По состоянию на 23:40, воздушная тревога распространилась на Ровенской области. В Волынской области также объявляли тревогу, однако отменили ее через 5 минут.

Работа ПВО

Жители Киева и области слышали взрывы. Есть информация, что речь идет о работе ПВО.

Стоит заметить, как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, в Киевской и Днепропетровской областях уже есть сбитые "Шахеды". Точная цифра будет после окончания воздушной тревоги.

Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.

В Киевской области после новостей об атаке дронов прогремели взрывы. Власти региона сообщают о работе противовоздушной обороны.