Вечерняя атака рф: в каких областях фиксируют дроны-камикадзе
Воздушная тревога распространяется по областям Украины. Вражеские дроны-камикадзе фиксируются в Киевской области и еще и ряде областей.
Об этом сообщают мониторинговые группы, отслеживающие активность оккупационных войск.
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Где сейчас летают дроны
Отмечается, что россия запустила дроны по двум направлениям – с территории россии в направлении Киевщины и других северных регионов и с оккупированных территорий на юге в направлении Днепропетровской и Кировоградской областей.
По данным мониторинговых групп, дроны зафиксированы в следующих регионах:
- Киевщина;
- Житомирщина;
- Днепропетровщина;
- Кировоградская область.
Воздушная тревога сейчас
На 23:30 воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях.
По состоянию на 23:40, воздушная тревога распространилась на Ровенской области. В Волынской области также объявляли тревогу, однако отменили ее через 5 минут.
Работа ПВО
Жители Киева и области слышали взрывы. Есть информация, что речь идет о работе ПВО.
Стоит заметить, как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, в Киевской и Днепропетровской областях уже есть сбитые "Шахеды". Точная цифра будет после окончания воздушной тревоги.
Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.
В Киевской области после новостей об атаке дронов прогремели взрывы. Власти региона сообщают о работе противовоздушной обороны.