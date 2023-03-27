Вечірня атака рф: у яких областях фіксують дрони-камікадзе
Повітряна тривога шириться областями України. Ворожі дрони-камікадзе фіксуються на Київщині та ще і низці областей.
Про це повідомляють моніторингові групи, які відстежують активність окупаційних військ.
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Де зараз літають дрони
Зазначається, що росія запустила дрони з двох напрямків – з території росії у напрямку Київщини та інших північних регіонів та з окупованих територій на півдні у напрямку Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
За даними моніторингових груп дрони зафіксовані у таких регіонах:
- Київщина;
- Житомирщина;
- Дніпропетровщина;
- Кіровоградська область.
Повітряна тривога зараз
Станом на 23:30 повітряна тривога оголошена у Києві та десяти областях.
Станом на 23:40 повітряна тривога поширилася на Рівненській області. У Волинській області також оголошували тривогу, однак скасували її через 5 хвилин.
Робота ППО
Жителі Києва та області чули вибухи. Є інформація, що йдеться про роботу ППО.
Варто зауважити, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, у Київській і Дніпропетровській областях уже є збиті "Шахеди". Точна цифра буде після закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, у низці областей України ввечері в понеділок, 27 березня, оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.
У Київській області після новин про атаку дронів прогриміли вибухи. Влада регіону повідомляє про роботу протиповітряної оборони.