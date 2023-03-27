Вечірня атака рф: у яких областях фіксують дрони-камікадзе

Україну атакують ворожі дрони

Повітряна тривога шириться областями України. Ворожі дрони-камікадзе фіксуються на Київщині та ще і низці областей.

Про це повідомляють моніторингові групи, які відстежують активність окупаційних військ.

Де зараз літають дрони

Зазначається, що росія запустила дрони з двох напрямків – з території росії у напрямку Київщини та інших північних регіонів та з окупованих територій на півдні у напрямку Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

За даними моніторингових груп дрони зафіксовані у таких регіонах:

Київщина;

Житомирщина;

Дніпропетровщина;

Кіровоградська область.

Повітряна тривога зараз

Станом на 23:30 повітряна тривога оголошена у Києві та десяти областях.

Станом на 23:40 повітряна тривога поширилася на Рівненській області. У Волинській області також оголошували тривогу, однак скасували її через 5 хвилин.

Робота ППО

Жителі Києва та області чули вибухи. Є інформація, що йдеться про роботу ППО.

Варто зауважити, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, у Київській і Дніпропетровській областях уже є збиті "Шахеди". Точна цифра буде після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у низці областей України ввечері в понеділок, 27 березня, оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.

У Київській області після новин про атаку дронів прогриміли вибухи. Влада регіону повідомляє про роботу протиповітряної оборони.