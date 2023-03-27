У низці областей оголошено повітряну тривогу: у бік Київщини летять ворожі дрони

Влада Київщини попереджає про загрозу

У частині областей України ввечері, 27 березня, оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.

Про загрозу атаки повідомляє і Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо

"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші", — йдеться у повідомленні.

Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня у місті Ржищеві на Київщині ворожі дрони влучили в будівлю двох гуртожитків та навчального корпусу.

Внаслідок атаки загинуло дев'ятеро людей.

З підвалу атакованого дронами гуртожитку у Ржищеві евакуювали понад 200 людей.