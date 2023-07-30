Зеленский посетил Ивано-Франковск: что известно о поездке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Ивано-Франковск. Глава государства в частности посетил реабилитационный центр и провел заседание Конгресса местных и региональных властей.

Об этом сообщил сам Владимир Зеленский в Telegram.

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Приехав в Прикарпатье, Зеленский, прежде всего, посетил реабилитационный центр, в котором лечатся раненые украинские защитники. Он поблагодарил их за то, что они защищают государство, а также за подаренные ими шевроны.

После этого лидер государства провел заседание Конгресса местных и региональных властей. В ходе переговоров речь шла о подготовке к предстоящей зиме и возобновлении энергетики.

"Был очень содержательный разговор. Первое — это энергетика, подготовка к зиме. Должны осознавать, что, как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам", — предупредил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил успехи украинских защитников на фронте.

"И конечно, передовая. Спасибо всем за этот день на фронте – хороший день, мощный", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский наградил защитников, проходящих реабилитацию в Ивано-Франковске.