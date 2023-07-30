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Вечірнє звернення Президента: Зеленський підбив підсумки поїздки в Івано-Франківськ

30 липня 2023 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відвідав Івано-Франківськ: що відомо про поїздку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 30 липня, президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Івано-Франківськ. Глава держави, зокрема, відвідав реабілітаційний центр і провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. 

Про це повідоми сам Володимир Зеленський у Telegram.

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Приїхавши на Прикарпаття, Зеленський, перш за все, відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються поранені українські захисники. Він подякував їм за те, що вони захищають державу, а також за подаровані ними шеврони.  

Після цього лідер держави провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. У ході переговорів йшлося про підготовку до майбутньої зими т відновлення енергетики. 

"Була дуже змістовна розмова. Перше — це енергетика, підготовка до зими. Маємо бути свідомі того, що, як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах", — попередив Зеленський. 

Окрім цього, Зеленський відзначив успіхи українських захисників на фронті. 

"І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний", — підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський нагородив захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську. 

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