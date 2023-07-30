Зеленський відвідав Івано-Франківськ: що відомо про поїздку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 30 липня, президент України Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом у Івано-Франківськ. Глава держави, зокрема, відвідав реабілітаційний центр і провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Про це повідоми сам Володимир Зеленський у Telegram.

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Приїхавши на Прикарпаття, Зеленський, перш за все, відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються поранені українські захисники. Він подякував їм за те, що вони захищають державу, а також за подаровані ними шеврони.

Після цього лідер держави провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. У ході переговорів йшлося про підготовку до майбутньої зими т відновлення енергетики.

"Була дуже змістовна розмова. Перше — це енергетика, підготовка до зими. Маємо бути свідомі того, що, як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах", — попередив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський відзначив успіхи українських захисників на фронті.

"І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський нагородив захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську.