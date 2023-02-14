Наступление на Донбассе возобновилось: военный о фронте 14 февраля

Горячее сейчас в районе Авдеевки, Угледара и Бахмута

Российские войска обострили наступательные операции по всей линии столкновения. Ведут суицидальные атаки в районе Авдеевки, Угледара, неся огромные потери в бронетехнике и живой силе. Несмотря на это, продолжают упорно лезть и лезть.

Об этом на своей странице в Тик-Ток рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.

"Такая тактика позволит им иметь определенные продвижения, но в долгосрочной перспективе они все полягут. Нам нужно выбить эту орду, а когда нам поступит вооружение — мы должны начать выбивать их со своей территории. Пока они лезут и лезут. Особенно суицидальные атаки ведутся в районе Авдеевки, Угледара, и это при огромной потере в бронетехнике и живой силе", — уточнил военный.

Самая сложная ситуация по линии Соледар-Бахмут-Клещевка-Ступочки сложилась на северной стороне. По самому городу Бахмут, от мясокомбината до Забахмутки, активно применяется артиллерия, РСЗО, минометы.

"Идут плотно, пытаются пехотой продавить наши боевые порядки, но это все бесполезно. Сам Бахмут абсолютно под контролем ВСУ, продолжаются боевые действия, как и продолжались. Волонтерам и другим категориям населения доступ в город ограничили и это правильно с военной точки зрения. А то там слишком много ходило информаторов", — подчеркнул Киевлянин.

В то же время, по его словам, небольшие успехи у врага в информационном пространстве, поскольку одновременно поднял шум как для российского населения, так и для украинского и европейского.

"Начали шуметь, что у них там наступление, они собрали гигантские силы, бронетехнику, будут наступать по 15 направлениям, нанесли ракетные удары через территорию Молдовы и Румынии умышленно. Потому что хотят показать, что могут все, если захотят. И если украинцам на это наплевать, то на европейскую аудиторию это еще действует", — предположил Киевлянин.

Напомним, военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины на своей официальной странице в Facebook сообщили, что битва за Бахмут продолжается. Противник постоянно меняет тактику.

Атакует малыми штурмовыми группами, или задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфранструктуру.