Наступ на Донбасі поновився: військовий про фронт 14 лютого

Найгарячіше наразі в районі Авдіївки, Вугледару та Бахмуту

Російські війська загострили наступальні операції по всій лінії зіткнення. Ведуть суїцидальні атаки в районі Авдіївки, Вугледару, несучи величезні втрати у бронетехніці та живій силі. Попри це продовжують вперто лізти та лізти.

Про це на своїй сторінці у Тік-Ток розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

"Така тактика дозволить їм мати певні просування, але в довгостроковій перспективі вони всі поляжуть. Нам треба вибити цю орду, а коли нам надійде озброєння — маємо почати вибивати їх зі своєї території. Поки що вони лізуть і лізуть. Особливо суїцидальні атаки ведуться в районі Авдіївки, Вугледару, і це при величезній втрати у бронетехніці та живій силі", — уточнив військовий.

Найскладніша ситуація по лінії Соледар-Бахмут-Кліщівка-Ступочки, склалась на північній стороні. По самому місту Бахмут, від мʼясокомбінату до Забахмутки в бік Опитного — активно застосовується артилерія, РСЗО, міномети.

"Йдуть плотно, намагаються піхотою продавити наші бойові порядки, але то все марно. Сам Бахмут абсолютно під контролем ЗСУ, тривають бойові дії, як і тривали. Волонтерам та іншим категоріям населення доступ в місто обмежили і це правильно з військової точки зору. А то там забагто ходило інформаторів", — підкреслив Киянин.

Водночас, за його словами, більші успіхи ворог має в інформаційному просторі, бо одночасно підняв шум як для російського населення, так і для українського та європейського.

"Почали шуміти, що у них там наступ, вони зібрали велетенські сили, бронетехніку, наступатимуть по 15 напрямкам, завдали ракетних ударів через територію Молдови і Румунії навмисне. Бо хочуть показують, що можуть все, якщо захочуть. І якщо українцям на це начхати, то на європейську аудиторію це ще діє", — припустив Киянин.

Нагадаємо, військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомили, що битва за Бахмут триває. Противник постійно змінює тактику.

Атакує малими штурмовими групами, або ж задіює для штурму десятки мобілізованих. Іноді посилює обстріли вночі, систематично вражає ракетами тилові міста, тероризує мирне населення, підриває цивільну інфранструктуру.