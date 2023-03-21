Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Боевой танк Challenger 2

Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Неунифицированные снаряды калибром 120-мм и 7,62-мм отправят вместе с танками, которые Британия пообещала в начале марта.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди.

Что известно

Боеприпасы такого типа обладают повышенной эффективностью и легко поражают современную технику.

"Помимо предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — заявила Анабель Голди.

Также подобные боеприпасы не признают химоружие и их применение никак не регулируется.

Напомним, власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Также премьер Великобритании Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.