Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном
Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Неунифицированные снаряды калибром 120-мм и 7,62-мм отправят вместе с танками, которые Британия пообещала в начале марта.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди.
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Что известно
Боеприпасы такого типа обладают повышенной эффективностью и легко поражают современную технику.
"Помимо предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", — заявила Анабель Голди.
Также подобные боеприпасы не признают химоружие и их применение никак не регулируется.
Напомним, власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.
Также премьер Великобритании Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.