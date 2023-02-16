Наступление России на Донбассе: Гайдай дал прогноз боевых действий

"Большая наступательная операция будет": Гайдай спрогнозировал ближайшие действия рф
В ближайшее время российская армия может пойти наступление сразу на несколько восточных и южных областей Украины и перебросить резервы на самое слабое место. Если взять Луганщину, то силы ПВО готовы прикрывать небо.
Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Я думаю, что большая наступательная операция будет. Не знаю в каком формате и где именно. Если они самоубийцы, то они могут пойти по всем направлениям — от Бахмута до Херсона. Это Запорожская область, Донецкая, Луганская, Харьковская. По всем направлениям могут пойти, посмотрят где слабое место и туда могут бросать резервы, чтобы развивать успех. Может быть и такое" , — сказал Гайдай.
По его словам, сейчас именно на Луганщине есть чем сбивать истребители, силы ПВО готовы прикрывать небо.
"Нам передали и западные зенитные комплексы, у нас есть ручные ПЗРК, всяческие "Стрелы", польские "Перуны", британский "Starstreak". Есть чем сбивать, достаточно. Единственное — если они массово пойдут десятками самолетов и танков, то это будет тяжело. Но если выдержать все это нашествие, несколько волн, то они просто остановятся, захлебнутся собственными труппами и сожженной техникой" , — добавил Гайдай.
Напомним, глава Луганской ОВА предупреждал, что российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.