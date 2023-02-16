Наступление России на Донбассе: Гайдай дал прогноз боевых действий

Гайдай оценил силы русской армии для наступления

В ближайшее время российская армия может пойти наступление сразу на несколько восточных и южных областей Украины и перебросить резервы на самое слабое место. Если взять Луганщину, то силы ПВО готовы прикрывать небо.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Я думаю, что большая наступательная операция будет. Не знаю в каком формате и где именно. Если они самоубийцы, то они могут пойти по всем направлениям — от Бахмута до Херсона. Это Запорожская область, Донецкая, Луганская, Харьковская. По всем направлениям могут пойти, посмотрят где слабое место и туда могут бросать резервы, чтобы развивать успех. Может быть и такое" , — сказал Гайдай.

По его словам, сейчас именно на Луганщине есть чем сбивать истребители, силы ПВО готовы прикрывать небо.

"Нам передали и западные зенитные комплексы, у нас есть ручные ПЗРК, всяческие "Стрелы", польские "Перуны", британский "Starstreak". Есть чем сбивать, достаточно. Единственное — если они массово пойдут десятками самолетов и танков, то это будет тяжело. Но если выдержать все это нашествие, несколько волн, то они просто остановятся, захлебнутся собственными труппами и сожженной техникой" , — добавил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА предупреждал, что российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.