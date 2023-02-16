Наступ рф на Донбасі: Гайдай дав прогноз бойових дій

Гайдай оцінив сили російської армії для наступу

Найближчим часом російська армія може піти наступом одразу на кілька східних та південних областей України і перекинути резерви на саме слабке місце. Якщо взяти Луганщину, то там сили ППО готові прикривати небо.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Я думаю, що велика наступальна операція буде. Не знаю в якому форматі і де саме. Якщо вони самогубці, то вони можуть піти у всіх напрямках – від Бахмута до Херсона. Це Запорізька область, Донецька, Луганська, Харківська. По всіх напрямках можуть піти, подивляться де слабке місце і туди можуть кидати резерви, щоб розвивати успіх. Може бути і таке", — сказав Гайдай.

За його словами, зараз саме на Луганщині ж чим збивати винищувачі, сили ППО готові прикривати небо.

"Нам передали і західні зенітні комплекси, в нас є ручні ПЗРК, усілякі "Стріли", польські "Перуни", британський "Starstreak". Є чим збивати, достатньо. Єдине — якщо вони масовано підуть десятками літаків і танків, то це буде важко. Але якщо витримати всю цю навалу, декілька хвиль, то вони просто зупиняться, захлинуться власними трупами і спаленою технікою", — додав Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА попереджав, що російські окупаційні війська готуються до цілодобових атак на Луганщину. Для цього загарбники завезли багато техніки та особового складу.