Наступ рф на Донбасі: Гайдай дав прогноз бойових дій

"Велика наступальна операція буде": Гайдай спрогнозував найближчі дії рф
Найближчим часом російська армія може піти наступом одразу на кілька східних та південних областей України і перекинути резерви на саме слабке місце. Якщо взяти Луганщину, то там сили ППО готові прикривати небо.
Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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"Я думаю, що велика наступальна операція буде. Не знаю в якому форматі і де саме. Якщо вони самогубці, то вони можуть піти у всіх напрямках – від Бахмута до Херсона. Це Запорізька область, Донецька, Луганська, Харківська. По всіх напрямках можуть піти, подивляться де слабке місце і туди можуть кидати резерви, щоб розвивати успіх. Може бути і таке", — сказав Гайдай.
За його словами, зараз саме на Луганщині ж чим збивати винищувачі, сили ППО готові прикривати небо.
"Нам передали і західні зенітні комплекси, в нас є ручні ПЗРК, усілякі "Стріли", польські "Перуни", британський "Starstreak". Є чим збивати, достатньо. Єдине — якщо вони масовано підуть десятками літаків і танків, то це буде важко. Але якщо витримати всю цю навалу, декілька хвиль, то вони просто зупиняться, захлинуться власними трупами і спаленою технікою", — додав Гайдай.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА попереджав, що російські окупаційні війська готуються до цілодобових атак на Луганщину. Для цього загарбники завезли багато техніки та особового складу.