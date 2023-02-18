Уоллес рассказал об "успехах" армии окупантов

"Большое наступление путина": Уоллес рассказал об "успехах" армии оккупантов
Несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил рф. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.
Об этом сообщает газета Financial Times, которая цитирует заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
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"На сегодня нет никаких подтверждений значительного, большого российского наступления. То, что мы увидели, — это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", — сказал Уоллес.
Министр обороны Великобритании отметил, что армия России не показывает желания отказаться от тактики "мясорубки". Оккупанты пытаются продолжать наступление. Уоллес подчеркнул, что оно продвигается "на метры, а не километры".
Министр заявил, что западные союзники Украины готовы помочь дать отпор рашистам. Однако, по его словам, до поставок истребителей еще далеко.
Напомним, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес допустил передачу истребителей на нужды ВСУ в долгосрочной перспективе. Сейчас же небо от российских оккупантов можно закрыть ракетами и беспилотниками.
Также мы писали, что сейчас почти вся российская армия вовлечена в войну против Украины. Речь идет о 97% всей армии. При этом истощение вражеских войск на уровне Первой мировой войны.
Добавим, нынешнюю активизацию российских оккупационных войск в Донбассе нельзя сравнить с прошлогодним началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.