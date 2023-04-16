Пасхальный обмен пленными: домой вернулись более 100 украинцев

Военнопленные, вернувшиеся домой на Пасху. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

На Пасху, 16 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 130 защитников.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Отмечается, что среди вернувшихся домой пленных есть военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ. Также рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Пасхальный обмен пленными. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Пасхальный обмен пленными. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Пасхальный обмен пленными. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Пасхальный обмен пленными. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

"Наши люди возвращаются домой. Пасха.

Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их", — сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что жизнь наших людей — самая высокая ценность для руководства.

"Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех. И мы вернем. С Пасхой", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, последний обмен пленниками состоялся 10 апреля. Тогда домой вернулись еще 100 украинцев. Среди пленных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.