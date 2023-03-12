Вениславский рассказал, на каком этапе находятся поставки новых самолетов для Украины

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что работа над поставками самолетов для защиты украинского неба продолжается, но не так быстро, как хотелось бы. Однако, он подчеркнул, что ближайшей перспективой является получение самолетов Миг-29 советского производства, которые готовы предоставить Словакия и Польша, и которые могут помочь украинским воздушным силам.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Поставки самолетов

По словам Вениславского, необходимы платформы, которые могут нести современные образцы вооружения, которые не позволят российским воздушным целям приближаться к украинской линии обороны. Поэтому работа над процессом поставки новых, более современных самолетов продолжается.

Защита украинского неба является одним из важнейших приоритетов для Украины, особенно в свете текущих геополитических событий. Поставки новых самолетов помогут укрепить оборону страны и обеспечить безопасность воздушного пространства.

В то же время, необходимость использования современного вооружения подчеркивает важность внедрения новых технологий и развития собственной оборонной промышленности для обеспечения безопасности страны.

Напомним, что возможная передача Польшей и Словакией Украине самолетов МиГ-29 свидетельствует о продвижении процесса передачи боевой авиации. Это хорошая новость, но Украина нуждается в более современных самолетах, таких как F-16, чтобы обеспечить защиту своего неба от возможных воздушных угроз.