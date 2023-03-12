Веніславський розповів, на якому етапі перебувають постачання нових літаків для України

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський

Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що робота над постачанням літаків для захисту українського неба продовжується, але не так швидко, як хотілося б. Однак він наголосив, що найближчою перспективою є отримання літаків Міг-29 радянського виробництва, які готові надати Словаччина та Польща, та які можуть допомогти українським повітряним силам.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Постачання літаків

За словами Веніславського, потрібні платформи, які можуть нести сучасні зразки озброєння, які не дозволять російським повітряним цілям наближатися до української лінії оборони. Тому робота над процесом постачання нових, більш сучасних літаків продовжується.

Захист українського неба є одним із найважливіших пріоритетів для України, особливо у світлі поточних геополітичних подій. Постачання нових літаків допоможуть зміцнити оборону країни та забезпечити безпеку повітряного простору.

Водночас необхідність використання сучасного озброєння наголошує на важливості впровадження нових технологій та розвитку власної оборонної промисловості для забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, що можлива передача Польщею та Словаччиною Україні літаків МіГ-29 свідчить про поступ процесу передачі бойової авіації. Це хороша новина, але Україна потребує сучасніших літаків, таких як F-16, щоб забезпечити захист свого неба від можливих повітряних загроз.