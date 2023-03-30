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Верещук пообещала россиянам новый "Нюрнберг" за украинских детей

30 марта 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Вице-премьер Ирина Верещук
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россиян, причастных к похищению и незаконному усыновлению украинских детей, ждет свой Нюрнбергский процесс. У украинских и международных следственных органов есть вся необходимая информация.

Об этом глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Ирина Верещук, комментируя ситуацию с похищением несовершеннолетних украинцев и другие преступления россиян в Украине, напомнила об истории предыдущей большой войны в Европе.

Так, один из первых судебных процессов в Нюрнберге, отметил вице-премьер, был связан именно с насильственным переселением детей еврейской национальности.

Россиян ждет свой "Нюрнберг"

"Это был один из первых судебных процессов, когда за геноцид определенной нации исполнители этого преступления получили реальное наказание. Показательно, на весь мир. Также не уйдут от ответственности и россияне", — заверила Ирина Верещук.

Она отметила, что международным следственным органам и украинским правоохранителям уже известны фамилии так называемых усыновителей и опекунов.

Напомним, на днях Верещук даже назвала несколько имен и фамилий российских граждан, незаконно усыновивших украинских детей, похищенных и увезенных оккупантами в российскую федерацию.

Фото: Минреинтеграции

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