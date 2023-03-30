Верещук пообіцяла росіянам новий "Нюрнберг" за українських дітей
На росіян, причетних до викрадення і незаконного усиновлення українських дітей, чекає свій Нюрнберзький процес. В українських та міжнародних слідчих органів є уся необхідна інформація.
Про це очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.
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Суд за дітей
Ірина Верещук, коментуючи ситуацію із викраденням неповнолітніх українців та інші злочини росіян в Україні, нагадала про історію із попередньої великої війни в Європі.
Так, один із перших судових процесів у Нюрнберзі, зазначила віцепрем’єрка, був пов’язаний саме із насильницьким переселенням дітей єврейської національності.
На росіян чекає свій "Нюрнберг"
"Це був один з перших судових процесів, коли за геноцид певної нації виконавці цього злочину отримали реальне покарання. Показово, на весь світ. Так само не уникнуть відповідальності й росіяни", — запевнила Ірина Верещук.
Вона наголосила, що міжнародним слідчим органам і українським правоохоронцям вже відомі прізвища так званих всиновителів й опікунів.
Нагадаємо, днями Верещук навіть назвала кілька імен та прізвищ російських громадян, які незаконно всиновили українських дітей, викрадених і вивезених окупантами до російської федерації.
Фото: Мінреінтеграції