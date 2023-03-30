Верещук пообіцяла росіянам новий "Нюрнберг" за українських дітей

Віцепрем’єрка Ірина Верещук

На росіян, причетних до викрадення і незаконного усиновлення українських дітей, чекає свій Нюрнберзький процес. В українських та міжнародних слідчих органів є уся необхідна інформація.

Про це очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Суд за дітей

Ірина Верещук, коментуючи ситуацію із викраденням неповнолітніх українців та інші злочини росіян в Україні, нагадала про історію із попередньої великої війни в Європі.

Так, один із перших судових процесів у Нюрнберзі, зазначила віцепрем’єрка, був пов’язаний саме із насильницьким переселенням дітей єврейської національності.

На росіян чекає свій "Нюрнберг"

"Це був один з перших судових процесів, коли за геноцид певної нації виконавці цього злочину отримали реальне покарання. Показово, на весь світ. Так само не уникнуть відповідальності й росіяни", — запевнила Ірина Верещук.

Вона наголосила, що міжнародним слідчим органам і українським правоохоронцям вже відомі прізвища так званих всиновителів й опікунів.

Нагадаємо, днями Верещук навіть назвала кілька імен та прізвищ російських громадян, які незаконно всиновили українських дітей, викрадених і вивезених окупантами до російської федерації.

Фото: Мінреінтеграції