Верещук заявила об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о начале обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области. Речь идет о Васильевском и Пологовском районах.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".
Сколько детей нужно эвакуировать
"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", — отметила она вчера, 28 августа.
Где еще проводятся эвакуационные мероприятия
Верещук добавила, что в настоящее время продолжается обязательная эвакуация детей в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Также в Донецкой области живут еще 89 детей, которых нужно вывезти в безопасные места.
По ее словам, ОВА и советы обороны определяют, какие районы должны подлежать обязательной эвакуации. Чиновники принимают соответствующие решения, после чего с обращением идут в правительство. Тогда уже начинает работать эвакуация.
Министр подчеркнула, что Украина имеет четкий механизм эвакуационных мероприятий граждан и связь с международными партнерами и волонтерами.
Напомним, в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.