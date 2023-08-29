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Верещук заявила об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области

29 августа 2023 07:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Верещук заявила об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время эвакуации детей. Иллюстративное фото: facebook/vereshchuk
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о начале обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области. Речь идет о Васильевском и Пологовском районах.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

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"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", — отметила она вчера, 28 августа.

Где еще проводятся эвакуационные мероприятия

Верещук добавила, что в настоящее время продолжается обязательная эвакуация детей в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Также в Донецкой области живут еще 89 детей, которых нужно вывезти в безопасные места.

По ее словам, ОВА и советы обороны определяют, какие районы должны подлежать обязательной эвакуации. Чиновники принимают соответствующие решения, после чего с обращением идут в правительство. Тогда уже начинает работать эвакуация.

Министр подчеркнула, что Украина имеет четкий механизм эвакуационных мероприятий граждан и связь с международными партнерами и волонтерами.

Напомним, в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.

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