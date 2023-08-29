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Верещук заявила про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області

29 серпня 2023 07:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Верещук заявила про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області
Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час евакуації дітей. Ілюстративне фото: facebook/vereshchuk
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про початок обов'язкової евакуації дітей з двох районів Запорізької області. Мова йде про Василівський та Пологівський райони.

Про це вона повідомила в етері телемарафону "Єдині новини".

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"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області — Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", — зазначила вона вчора, 28 серпня.

Де ще проводять евакуаційні заходи

Верещук додала, що наразі триває обов'язкова евакуація дітей у Вовчанській громаді Куп’янського району, що на Харківщині. Також у Донецькій області живе ще 89 дітей, яких потрібно вивезти у безпечні місця.

За її словами, ОВА та ради оборони визначають, які райони мають підлягати обов'язковій евакуації. Посадовці приймають відповідні рішення, після чого зі зверненням йдуть до уряду. Тоді вже починає працювати евакуація.

Міністерка наголосила, що Україна має чіткий механізм евакуаційних заходів громадян та зв'язок з міжнародними партнерами й волонтерами.

Нагадаємо, в Сумській та Волинській областях функціонують два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити на рідну землю. Один із них працює на сумському напрямку на кордоні з РФ.

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