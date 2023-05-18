Верховный суд РФ придумал способ, как военным "правильно" сдаваться в плен

Военнослужащие РФ. Фото: росСМИ

Верховный суд РФ разъяснил ситуации, при которых военнослужащий, добровольно сдавшийся в плен, может быть освобожден от ответственности. По проекту постановления Пленума, в случае принятия им мер к освобождению и возврату на службу, а также отсутствия других совершенных преступлений во время пленения, он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Об этом пишут российские СМИ.

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При попытке захвата российский военный должен оказывать украинским военнослужащим "активное сопротивление" и по максимуму "избегать попадания в плен". В случае добровольной сдачи в плен, его в России может ожидать уголовное наказание. Однако стоит учесть некоторые особенности этого положения.

В отдельных обстоятельствах, можно избежать уголовной ответственности, если в момент захвата в плен военнослужащий находился в состоянии беспомощности, например, был серьезно ранен или контужен.

Верховный суд подчеркивает, что факт попадания в плен рассматривается как преступление, если сдача была добровольной, с сознательным отказом от активного сопротивления противнику и при возможности избежать плена.

Дополнительно, есть еще один вариант, когда уголовная ответственность может быть исключена. Это происходит, когда, согласно терминологии Верховного суда РФ, имеет место "попытка сдачи в плен".

Верховный суд РФ напоминает о долге военнослужащего, предписанном ст. 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ. Военный обязан проявлять активное сопротивление и избегать попадания в плен, даже если он был отделен от своего подразделения и окружен противником. Вне зависимости от ситуации, он должен исполнить свой воинский долг с честью, как указывает судебная инстанция.

Напомним, что украинские военные, прошедшие через российский плен, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Чтобы получить выплаты, необходимо получить соответствующую справку о пребывании в плену.