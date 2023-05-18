Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Верховный суд РФ придумал способ, как военным "правильно" сдаваться в плен arrow

Верховный суд РФ придумал способ, как военным "правильно" сдаваться в плен

18 мая 2023 13:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховный суд РФ придумал способ, как военным "правильно" сдаваться в плен
Военнослужащие РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховный суд РФ разъяснил ситуации, при которых военнослужащий, добровольно сдавшийся в плен, может быть освобожден от ответственности. По проекту постановления Пленума, в случае принятия им мер к освобождению и возврату на службу, а также отсутствия других совершенных преступлений во время пленения, он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Решение Верховного суда РФ


При попытке захвата российский военный должен оказывать украинским военнослужащим "активное сопротивление" и по максимуму "избегать попадания в плен". В случае добровольной сдачи в плен, его в России может ожидать уголовное наказание. Однако стоит учесть некоторые особенности этого положения.

В отдельных обстоятельствах, можно избежать уголовной ответственности, если в момент захвата в плен военнослужащий находился в состоянии беспомощности, например, был серьезно ранен или контужен.

Верховный суд подчеркивает, что факт попадания в плен рассматривается как преступление, если сдача была добровольной, с сознательным отказом от активного сопротивления противнику и при возможности избежать плена.

Дополнительно, есть еще один вариант, когда уголовная ответственность может быть исключена. Это происходит, когда, согласно терминологии Верховного суда РФ, имеет место "попытка сдачи в плен".

Верховный суд РФ напоминает о долге военнослужащего, предписанном ст. 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ. Военный обязан проявлять активное сопротивление и избегать попадания в плен, даже если он был отделен от своего подразделения и окружен противником. Вне зависимости от ситуации, он должен исполнить свой воинский долг с честью, как указывает судебная инстанция.

Напомним, что украинские военные, прошедшие через российский плен, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Чтобы получить выплаты, необходимо получить соответствующую справку о пребывании в плену.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас