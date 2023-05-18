Верховный суд РФ придумал способ, как военным "правильно" сдаваться в плен
Верховный суд РФ разъяснил ситуации, при которых военнослужащий, добровольно сдавшийся в плен, может быть освобожден от ответственности. По проекту постановления Пленума, в случае принятия им мер к освобождению и возврату на службу, а также отсутствия других совершенных преступлений во время пленения, он может быть освобожден от уголовной ответственности.
Об этом пишут российские СМИ.
Решение Верховного суда РФ
При попытке захвата российский военный должен оказывать украинским военнослужащим "активное сопротивление" и по максимуму "избегать попадания в плен". В случае добровольной сдачи в плен, его в России может ожидать уголовное наказание. Однако стоит учесть некоторые особенности этого положения.
В отдельных обстоятельствах, можно избежать уголовной ответственности, если в момент захвата в плен военнослужащий находился в состоянии беспомощности, например, был серьезно ранен или контужен.
Верховный суд подчеркивает, что факт попадания в плен рассматривается как преступление, если сдача была добровольной, с сознательным отказом от активного сопротивления противнику и при возможности избежать плена.
Дополнительно, есть еще один вариант, когда уголовная ответственность может быть исключена. Это происходит, когда, согласно терминологии Верховного суда РФ, имеет место "попытка сдачи в плен".
Верховный суд РФ напоминает о долге военнослужащего, предписанном ст. 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ. Военный обязан проявлять активное сопротивление и избегать попадания в плен, даже если он был отделен от своего подразделения и окружен противником. Вне зависимости от ситуации, он должен исполнить свой воинский долг с честью, как указывает судебная инстанция.
Напомним, что украинские военные, прошедшие через российский плен, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Чтобы получить выплаты, необходимо получить соответствующую справку о пребывании в плену.