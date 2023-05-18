Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Верховний суд РФ вигадав спосіб, як військовим "правильно" здаватися в полон arrow

Верховний суд РФ вигадав спосіб, як військовим "правильно" здаватися в полон

18 травня 2023 13:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Верховний суд РФ вигадав спосіб, як військовим "правильно" здаватися в полон
Військовослужбовець РФ на території України. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховний суд РФ роз'яснив ситуації, у яких військовослужбовець,  який добровільно здався у полон може бути звільнений. За проєктом постанови Пленуму, у разі вжиття ним заходів до звільнення та повернення на службу, а також відсутності інших скоєних злочинів під час полону, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Рішення Верховного Суду РФ


При спробі захоплення російський військовий має чинити українським військовослужбовцям "активний опір" і максимально "уникати потрапляння в полон". У разі добровільної здачі в полон його в Росії може чекати кримінальне покарання. Однак, варто врахувати деякі особливості цього положення.

В окремих обставин можна уникнути кримінальної відповідальності, якщо в момент захоплення в полон військовослужбовець перебував у стані безпорадності, наприклад, був серйозно поранений або контужений.

Верховний суд підкреслює, що факт попадання в полон розглядається як злочин, якщо здавання було добровільним, зі свідомою відмовою від активного опору противнику та за можливості уникнути полону.

Додатково є ще один варіант, коли кримінальна відповідальність може бути виключена. Це відбувається, коли, згідно з термінологією Верховного суду РФ, має місце "спроба здачі в полон".

Верховний суд РФ нагадує про обов'язок військовослужбовця, передбачений ст. 23 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил РФ. Військовий зобов'язаний проявляти активний опір і уникати потрапляння в полон, навіть якщо він був відокремлений від свого підрозділу та оточений супротивником. Незалежно від ситуації, він має виконати свій військовий обов'язок із честю, як зазначає судова інстанція.

Нагадаємо, що українські військові, які пройшли через російський полон , мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Щоб отримати виплати, необхідно одержати відповідну довідку про перебування у полоні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB