Верховний суд РФ вигадав спосіб, як військовим "правильно" здаватися в полон

Військовослужбовець РФ на території України. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Верховний суд РФ роз'яснив ситуації, у яких військовослужбовець, який добровільно здався у полон може бути звільнений. За проєктом постанови Пленуму, у разі вжиття ним заходів до звільнення та повернення на службу, а також відсутності інших скоєних злочинів під час полону, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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При спробі захоплення російський військовий має чинити українським військовослужбовцям "активний опір" і максимально "уникати потрапляння в полон". У разі добровільної здачі в полон його в Росії може чекати кримінальне покарання. Однак, варто врахувати деякі особливості цього положення.

В окремих обставин можна уникнути кримінальної відповідальності, якщо в момент захоплення в полон військовослужбовець перебував у стані безпорадності, наприклад, був серйозно поранений або контужений.

Верховний суд підкреслює, що факт попадання в полон розглядається як злочин, якщо здавання було добровільним, зі свідомою відмовою від активного опору противнику та за можливості уникнути полону.

Додатково є ще один варіант, коли кримінальна відповідальність може бути виключена. Це відбувається, коли, згідно з термінологією Верховного суду РФ, має місце "спроба здачі в полон".

Верховний суд РФ нагадує про обов'язок військовослужбовця, передбачений ст. 23 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил РФ. Військовий зобов'язаний проявляти активний опір і уникати потрапляння в полон, навіть якщо він був відокремлений від свого підрозділу та оточений супротивником. Незалежно від ситуації, він має виконати свій військовий обов'язок із честю, як зазначає судова інстанція.

Нагадаємо, що українські військові, які пройшли через російський полон , мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Щоб отримати виплати, необхідно одержати відповідну довідку про перебування у полоні.