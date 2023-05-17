Справка о пребывании военного в плену — как получить в 2023 году

Украинские военные, прошедшие через плен. Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov. Коллаж Новини.LIVE

Украинские военные, прошедшие через российский плен, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Чтобы получить выплаты, необходимо получить соответствующую справку о пребывании в плену.

На официальном сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовали инструкцию, как можно получить такую справку, какие документы для этого необходимы и куда обращаться. Порядок получения справки утвержден постановлением КМУ.

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Кто может обратиться за справкой о пребывании военнослужащего в плену

В Минреинтеграции отметили, что справка входит в перечень обязательных документов, касающихся военнослужащих, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Согласно действующим правилам за справкой может обращаться:

военнослужащие (в том числе иностранцы и лица без гражданства, которые на момент плена проходили службу в ВСУ или других военных формированиях);

члены семьи военного;

законные представители военнослужащего;

Национальное информационное бюро как орган, осуществляющий учет военнопленных.

Военные в плену. Фото: Reuters

Куда обращаться, чтобы получить справку

Обратиться с заявлением о получении справки о пребывании военнослужащего в плену можно лично:

Министерство обороны Украины;

центрального органа исполнительной власти, управляющего военными формированиями;

правоохранительных органов;

командира подразделения ВСУ;

другое военное формирование или подразделение, которое относится к Силам обороны Украины.

Также, чтобы получить справку, можно обратиться на горячую линию Национального информационного бюро по телефонам: 1648 или (044) 287-81-65.

Как правильно составить заявление

Заявление для получения справки о пребывании в военном плену может быть написано в произвольной форме, однако обязательно должно содержать:

фамилия, имя, отчество;

военное (специальное) звание (в случае наличия) пленника;

способ коммуникации (почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона);

военное формирование, правоохранительный или другой государственный орган (с указанием структурного подразделения, если такая информация известна), в штате которого находилось лицо на момент плена;

период пребывания в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, есть документ или справка о представлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.

Справка о пребывании в плену оформляется в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления. Кроме того, оформленные и выданные справки учитываются с указанием информации о пленнике.

Военный составляет заявление. Фото: google.com

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о большом количестве гражданского населения в плену. Но пока их не возвращают на Родину из-за международного гуманитарного права.

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