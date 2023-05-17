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Пребывание военного в плену: куда обращаться и как получить справку

17 мая 2023 21:40
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Справка о пребывании военного в плену — как получить в 2023 году
Украинские военные, прошедшие через плен. Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov. Коллаж Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Украинские военные, прошедшие через российский плен, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Чтобы получить выплаты, необходимо получить соответствующую справку о пребывании в плену.

На официальном сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовали инструкцию, как можно получить такую справку, какие документы для этого необходимы и куда обращаться. Порядок получения справки утвержден постановлением КМУ.

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Кто может обратиться за справкой о пребывании военнослужащего в плену

В Минреинтеграции отметили, что справка входит в перечень обязательных документов, касающихся военнослужащих, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Согласно действующим правилам за справкой может обращаться:

  • военнослужащие (в том числе иностранцы и лица без гражданства, которые на момент плена проходили службу в ВСУ или других военных формированиях);
  • члены семьи военного;
  • законные представители военнослужащего;
  • Национальное информационное бюро как орган, осуществляющий учет военнопленных.

 

Куда обращаться, чтобы получить справку о нахождении военного в плену
Военные в плену. Фото: Reuters

Куда обращаться, чтобы получить справку

Обратиться с заявлением о получении справки о пребывании военнослужащего в плену можно лично:

  • Министерство обороны Украины;
  • центрального органа исполнительной власти, управляющего военными формированиями;
  • правоохранительных органов;
  • командира подразделения ВСУ;
  • другое военное формирование или подразделение, которое относится к Силам обороны Украины.

Также, чтобы получить справку, можно обратиться на горячую линию Национального информационного бюро по телефонам: 1648 или (044) 287-81-65.

Как правильно составить заявление

Заявление для получения справки о пребывании в военном плену может быть написано в произвольной форме, однако обязательно должно содержать:

  • фамилия, имя, отчество;
  • военное (специальное) звание (в случае наличия) пленника;
  • способ коммуникации (почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона);
  • военное формирование, правоохранительный или другой государственный орган (с указанием структурного подразделения, если такая информация известна), в штате которого находилось лицо на момент плена;
  • период пребывания в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, есть документ или справка о представлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.

Справка о пребывании в плену оформляется в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления. Кроме того, оформленные и выданные справки учитываются с указанием информации о пленнике.

 

Как правильно составить заявление на получение справки о пребывании военнослужащего в плену
Военный составляет заявление. Фото: google.com

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о большом количестве гражданского населения в плену. Но пока их не возвращают на Родину из-за международного гуманитарного права.

Ранее мы писали, сколько пропавших без вести человек удалось разыскать с начала войны.

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