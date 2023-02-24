Весна и лето будут самыми тяжелыми — Скибицкий рассказал о сложном периоде в войне

Вадим Скибицкий

Разведка предупреждает, что весна и лето этого года будут сложным периодом в войне. Украинские силы понимают и готовятся.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает Укринформ.

Сложный период в войне

Скибицкий подчеркнул, что ситуация остается очень сложной, ведь россия не отказалась от своих первоначальных планов.

"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши возможности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", — сказал представитель разведки.

Он напомнил, что, несмотря на некоторые маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель Кремля — полная оккупация Донбасса — за целый год так и не достигнута из-за действий ВСУ.

Напомним, ранее Вадим Скибицкий заявил, что весна и начало лета будут решающими в войне. Самые трудные бои будут на Донецком и Луганском направлении.

Кроме того, недавно в разведке рассказали, как пути будут продолжать войну. Диктатор рассматривает вариант длительной войны на истощение.