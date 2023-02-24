Весна и лето будут самыми тяжелыми — Скибицкий рассказал о сложном периоде в войне

Весна и лето будут очень сложным периодом в войне, — украинская разведка
Разведка предупреждает, что весна и лето этого года будут сложным периодом в войне. Украинские силы понимают и готовятся.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает Укринформ.
-
"Главное оружие сегодня — это дроны, и с их поставкой в войска есть проблемы" — одесские волонтеры
-
К годовщине российского вторжения: в Польше состоялся марш солидарности с Украиной
-
Зеленский отметил, что для победы в войне нужно единство людей
-
"Все зависит от нас": Зеленский высказался о Крыме
-
В Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час и продолжают террор: детали
-
США потеряют НАТО, если перестанут поддерживать Украину, — Зеленский
-
Трем знакам зодиака звезды пророчат фантастический март: чего ожидать
-
Селена Гомес покидает соцсети: что стало причиной
-
"Они нам не братья": каким был год войны для одесситов
-
"Сделать это силой невозможно": Зеленский о детях, похищенных рф
Сложный период в войне
Скибицкий подчеркнул, что ситуация остается очень сложной, ведь россия не отказалась от своих первоначальных планов.
"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши возможности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", — сказал представитель разведки.
Он напомнил, что, несмотря на некоторые маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель Кремля — полная оккупация Донбасса — за целый год так и не достигнута из-за действий ВСУ.
Напомним, ранее Вадим Скибицкий заявил, что весна и начало лета будут решающими в войне. Самые трудные бои будут на Донецком и Луганском направлении.
Кроме того, недавно в разведке рассказали, как пути будут продолжать войну. Диктатор рассматривает вариант длительной войны на истощение.