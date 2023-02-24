Весна та літо будуть найважчими — Скібіцький розповів про складний період у війні

Весна та літо будуть дуже складним періодом у війні, — українська розвідка
Розвідка попереджає, що весна та літо цього року будуть складним періодом у війні. Українські сили це розуміють і готуються.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє Укрінформ.
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Складний період у війні
Скібіцький наголосив, що ситуація залишається дуже складною, адже росія не відмовилася від своїх початкових планів.
"Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємось. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші можливості, маємо досвід та потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами", — сказав представник розвідки.
Він нагадав, що, попри окремі маленькі тактичні успіхи росіян, зокрема в районі Бахмута, основна мета Кремля — повна окупація Донбасу — за цілий рік так і не досягнута через дії ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Вадим Скібіцький заявив, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Найважчі бої будуть на Донецькому і Луганському напрямі.
Окрім того, нещодавно у розвідці розповіли, як путін буде продовжувати війну. Диктатор розглядає варіант тривалої війни на виснаження.