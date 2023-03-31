Весенний призыв в рф: в ISW спрогнозировали, отправит ли путин на фронт новобранцев

С 1 апреля в россии стартует весенний призыв в армию

Объявленный с 1 апреля весенний призыв в армию может помешать россии готовить пополнение для воюющей в Украине армии. А отправлять набранных в рамках призыва солдат на войну россия, скорее всего, не будет.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Укрепит ли призыв боевую мощь россии

"Новые призывники не увеличат российскую боевую мощь в краткосрочной перспективе, поскольку российские призывники должны пройти месяцы обучения и службы, прежде чем увидеть бой", – отметили аналитики.

По их мнению, российский президент путин считает опасным для стабильности своей власти отправлять на войну молодых призывников и сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор добровольцев.

"Путин вряд ли развернет новопризванные войска для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений стабильности своего режима", — говорится в материале.

Поэтому призывники, скорее всего, воевать не поедут – но их все равно тоже надо где-нибудь учить.

"Учебные мощности россии ограничены, и то, что их займут призывники, которые не будут воевать в Украине в 2023 году, лишает кремль возможности учить резервистов и добровольцев, которые будут воевать", – считают аналитики.

Они предполагают, что российское государство может попытаться набрать пополнение для частей в Украине, заставляя или уговаривая подписать контракт какую-то часть солдат, заканчивающих службу по призыву и уже в определенной степени подготовившихся к тому, чтобы воевать.

"Но насколько успешными будут такие усилия, далеко не ясно", – отмечают аналитики Института изучения войны.

Напомним, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.