Весняний призов у рф: в ISW спрогнозували, чи відправить путін на фронт новобранців
Оголошений з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні. А відправляти набраних у рамках призову солдатів на війну росія, найімовірніше, не буде.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
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Чи зміцнить призов бойову міць росії
"Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж побачити бій", — зазначили аналітики.
На їхню думку, російський президент путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців.
"путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму", — йдеться у матеріалі.
Тому призовники, найімовірнше, воювати не поїдуть — але їх все одно також треба десь навчати.
"Навчальні потужності росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть в Україні в 2023 році, позбавляє кремль можливості навчати резервістів та добровольців, які воюватимуть", — вважають аналітики.
Вони припускають, що російська держава може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.
"Але наскільки успішним будуть такі зусилля, далеко не ясно", — зазначають аналітики Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін раніше підписав указ про весняний призов, який почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. До російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.