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Весняний призов у рф: в ISW спрогнозували, чи відправить путін на фронт новобранців

31 березня 2023 07:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
З 1 квітня у росії стартує весняний призов до армії
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Оголошений з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні. А відправляти набраних у рамках призову солдатів на війну росія, найімовірніше, не буде. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж побачити бій", — зазначили аналітики.

На їхню думку, російський президент путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців. 

"путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму", — йдеться у матеріалі.

Тому призовники, найімовірнше, воювати не поїдуть — але їх все одно також треба десь навчати.

"Навчальні потужності росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть в Україні в 2023 році, позбавляє кремль можливості навчати резервістів та добровольців, які воюватимуть", — вважають аналітики.

Вони припускають, що російська держава може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.

"Але наскільки успішним будуть такі зусилля, далеко не ясно", — зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін раніше підписав указ про весняний призов, який почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. До  російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.

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