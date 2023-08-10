"Вы просто как мясо для них": жена оккупанта возмущена, что солдат РФ не отпускают домой

Российские оккупанты. Фото: google

Главное управление украинской разведки перехватило очередной разговор российского оккупанта с женой. Женщина выразила возмущение, что солдат РФ не отпускают домой.

Об этом сообщает ГУР.

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Перехват разговора

— Да ладно. Короче, получается, вас не демобилизуют, а будут контракты подсовывать? Вот п*дарасы, ох*еть. И чего делать в такой ситуации? Либо подписывать, либо это.. б*дь. Ну понимаешь, Юр, если ты подпишешь — все, это п*ц. Тебя так и так кинут. Вот, а ты говорил: демобилизация — типа, отпустят, них*ра не отпускают! Да, не будут. Я почему-то уверена, что не отпустят, них*ра не отпустят они вас. Я, конечно, верю в лучшее, но, блин, Юр, готовься к худшему, серьезно, потому что сейчас вот эти все законы. Сейчас закон, он вообще вышел, типа, если какое-нибудь звание, до 60-ти лет могут призвать, даже мой папа подходит, потому что он, ну бывший военный, так сказать. Юр, потому что это утилизация, Юр! Это утилизация. Они утилизируют. Им не нужны люди. Вы просто как мясо для них, вот и все. Да, там, конечно, бабки еще играют роль, но у них еще в планах утилизировать как можно больше народу. Я тебе честно тебе скажу, не подписывай контракт. Как бы они там ни заставляли, чтобы они ни говорили. А ты говорил то, что по поводу демобилизации, что уже приказ есть. Че, никого не демобилизовали, может из твоих знакомых кто-нибудь? Слушай, Юр, я с Анькой тоже говорила по этому поводу, а, может, просто с кем-то договорится? Бл*дь, ну какому-нибудь начальнику, бл*дь, намекнуть, ну заплатить ему, бл*дь, полмиллиона, ну и х*й с ним, зато, бл*дь, домой отправиться. Когда начнут заставлять подписывать контракт, ну ты скажи, бл*дь, меня мобилизировал, и я здесь год.

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать русских врагов и возвращать захваченные земли. В этом украинским защитникам помогает военная техника, в том числе боевые вертолеты.