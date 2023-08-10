"Ви просто як м'ясо для них": дружина окупанта обурена, що солдатів РФ не відпускають додому

Російські окупанти. Фото: google

Головне управління української розвідки перехопило чергову розмову російського окупанта з дружиною. Жінка висловила обурення, що солдатів РФ не відпускають додому.

Про це повідомляє ГУР.

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Перехоплення розмови

— Та ладно. Коротше, виходить, вас не демобілізують, а контракти підсовуватимуть? От п*дараси, ох*єть. І чого робити у такій ситуації? Або підписувати, чи це... б*дь. Ну розумієш, Юр, якщо ти підпишеш — все, це п*ц. Тебе так і так кинуть. Ось, а ти казав: демобілізація — типу відпустять, ніх*ра не відпускають! Та не будуть. Я чомусь впевнена, що не відпустять, ні*ра не відпустять вони вас. Я, звичайно, вірю в краще, але, блін, Юро, готуйся до гіршого, серйозно, бо зараз ось ці всі закони. Зараз закон, він взагалі вийшов, типу якщо якесь звання, до 60 років можуть призвати, навіть мій тато підходить, бо він, ну колишній військовий, так би мовити. Юро, бо це утилізація, Юро! Це утилізація. Вони утилізують. Їм не потрібні люди. Ви просто як м'ясо для них, от і все. Так, там, звичайно, бабки ще грають роль, але у них ще в планах утилізувати якнайбільше народу. Я тобі чесно скажу, не підписуй контракт. Як би там не примушували, щоб вони не говорили. А ти казав те, що з приводу демобілізації, що вже є наказ. Чьо, нікого не демобілізували, може з твоїх знайомих хтось? Слухай, Юро, я з Анькою теж говорила з цього приводу, а може просто з кимось домовитися? Бл*дь, ну якомусь начальнику, бл*дь, натякнути, ну заплатити йому, бл*дь, півмільйона, ну і х*й з ним, зате, бл*дь, додому вирушити. Коли почнуть змушувати підписувати контракт, ну ти скажи, бл*дь, мене мобілізували, і я тут рік.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують успішно ліквідувати російських ворогів та повертати захоплені землі. У цьому українським захисникам допомагає військова техніка, зокрема бойові гелікоптери.