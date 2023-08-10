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"Охотится" на оккупантов: в СМИ показали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В

10 августа 2023 16:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Охотится" на оккупантов: в СМИ показали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В
Боевой вертолет Ми-24В. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать русских врагов и возвращать захваченные земли. В этом украинским защитникам помогает военная техника, в том числе боевые вертолеты.

В СМИ обнародовали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В.

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Сообщается, что такой тип техники оснащен пулеметной установкой, позволяющей еще лучше уничтожать врагов.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус, который использовался для транспортировки российских оккупантов. Уничтожение транспорта было совершено бойцами 63 отдельной механизированной бригады.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский обнародовал видео, на котором военные ликвидировали разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Добавим, что украинские военные оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30. В сети появилось соответствующее видео.

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