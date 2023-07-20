Заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер", могут отпустить домой: что известно

Боевики ППК "Вагнер" в отеле Анапы. Фото: РосСМИ

Всех бывших заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер", вероятно, отпустят домой. Так, в отелях Анапы наемники ожидают помилования.

Об этом пишет РосСМИ.

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Как передают СМИ, в гостиницах Анапы проживают около 400 боевиков ЧВК "Вагнер", завербованных в колониях. Наемники ожидают помилования, после чего уедут домой. По данным издания, вагнеровцам должны выдать документ об освобождении или помиловании, паспорт, справку об участии в войне против Украины, награды и врачебные заключения.

А пока ждут, бывшие заключенные ведут разгульный образ жизни. Некоторые вагнеровцы будут отпущены еще до окончания контракта. К тому же родственница бывшего заключенного в переписке с журналистом сообщила, что наемников отпустят из гостиниц домой в отпуск продолжительностью 14-45 дней.

По данным СМИ, заключенных отпускают, потому что "проект К", означающий проведение вербовки в колониях, закрыли. Однако в случае, если боевики захотят, могут присоединиться к вагнеровцам в Беларуси или Африке.

Напомним, на днях стало известно о расколе среди "вагнеровцев": близкий соратник Пригожина перешел на сторону ФСБ.

В то же время NYT обнародовала спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь.