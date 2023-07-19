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"Це ганьба": Пригожин вперше виступив у Білорусі перед найманцями

19 липня 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Це ганьба": Пригожин вперше виступив у Білорусі перед найманцями
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, який привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Оркестр Вагнера", який пов'язаний з "вагнерівцями".

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На відео Пригожин привітав їх з приїздом.

"Ми достойно воювали. Ви зробили для Росії дуже багато. Зараз те що відбувається на фронті це ганьба, в якій нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі. Тому прийнято рішення, що ми будемо перебувати в Білорусі якийсь час", — наголосив він.

"Вчителі-вагнерівці"

За словами ватажка збройного формування, протягом цього часу "вагнерівці" будуть робити білоруської армії "другу у світі" та в разі чого, будуть воювати за неї.

"Готуємось, підвищуємо свій рівень, і в новий путь, в Африку і, можливо, повернемося в СВО (так у Росії називають війну проти України) в той момент, коли будемо впевненні, що нас не змусять зганьбити самих себе і наш досвід", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що приватна військова компанія "Вагнер" станом на цей час не бере участі у російсько-українській війні. У США не фіксують активності цієї структури на фронтах.

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