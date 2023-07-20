В’язнів, яких завербували до ПВК "Вагнер", можуть відпустити додому: що відомо

Бойовики ПВК "Вагнер" у готелі Анапи. Фото: РосЗМІ

Усіх колишніх ув'язнених, завербованих до ПВК "Вагнер", ймовірно, відпустять додому. Так, в готелях Анапи найманці очікують помилування.

Про це пише РосЗМІ.

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Як передають ЗМІ, у готелях Анапи проживають близько 400 бойовиків ПВК "Вагнер", яких завербували у колоніях. Найманці очікують на помилування, після чого поїдуть додому. За даними видання, вагнерівцям мають видати документ про звільнення чи помилування, паспорт, довідку про участь у війні проти України, нагороди та лікарські висновки.

А доки чекають, колишні в'язні ведуть розгульний спосіб життя. Деяких вагнерівців відпустять ще до закінчення контракту. До того ж родичка колишнього ув’язнененого у переписці із журналістом повідомила, що найманців відпустять із готелів додому, у відпустку тривалістю 14-45 днів.

За даними ЗМІ, в'язнів відпускають, бо "проєкт К", який означає проведення вербування у колоніях, закрили. Однак у разі, якщо бойовики захочуть, вони зможуть доєднатися до вагнерівців у Білорусі чи Африці.

Нагадаємо, днями стало відомо про розкол серед "вагнерівців": близький соратник Пригожина перейшов на бік ФСБ.

Водночас NYT оприлюднила супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі.