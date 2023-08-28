Выборы в Украине, отставка Резникова и F-16: вечерний эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 28 августа, гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал политолог Вадим Карасев. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они обсудят вероятность выборов в Украине во время войны.

Эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме этого, политолог прокомментирует скандальные закупки у Минобороны и уйдет ли министр обороны Алексей Резников в отставку. Также речь пойдет о передаче партнерами Украине истребителей F-16, ситуации на фронте и успехах контрнаступления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать и это противоречит нынешнему законодательству.

Также мы сообщали, что глава государства предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая суровая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против произвола среди государственных служащих.

Добавим, в ходе успешного контрнаступления украинские военные освободили село Роботино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".