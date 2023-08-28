Вибори в Україні, відставка Резнікова та F-16: вечірній ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У понеділок, 28 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять ймовірність президентських виборів в Україні під час війни.

Ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, політолог прокоментує скандальні закупівлі у Міноборони та чи піде міністр оборони Олексій Резніков у відставку. Також йтиметься про передачу партнерами Україні винищувачів F-16, ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

Також ми повідомляли, що глава держави запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

Додамо, у ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".