Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибори в Україні, відставка Резнікова та F-16: вечірній ефір Новини.LIVE arrow

Вибори в Україні, відставка Резнікова та F-16: вечірній ефір Новини.LIVE

28 серпня 2023 18:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибори в Україні, відставка Резнікова та F-16: вечірній ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 28 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політолог Вадим Карасьов. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять  ймовірність президентських виборів в Україні під час війни. 

Ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що ефір

Окрім цього, політолог прокоментує скандальні закупівлі у Міноборони та чи піде міністр оборони Олексій Резніков у відставку. Також йтиметься про передачу партнерами Україні винищувачів F-16, ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

Також ми повідомляли, що глава держави запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

Додамо, у ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз