Кто взорвал Крымский мост, детали, версии, реакция Украины и России

Незаконный мост между оккупированным Крымом и Россией. Фото: Reuters/Alexey Pavlishak

Контрнаступление ВСУ, зерновое соглашение, "красные линии" — все это и многое другое было упомянуто в контексте взрыва на Крымском мосту, который и для Украины, и для России является как символом, так и военным фактором. Но обо всем по порядку.

Один удар, две версии

В ночь на 17 июля на Крымском мосту, который связывает оккупированный украинский полуостров и страну-агрессор, прогремели взрывы. В результате этих взрывов была повреждена автомобильная часть моста, железнодорожная не пострадала — чему свидетельством восстановленное после паузы железнодорожное сообщение между Россией и Крымом.

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Российские оккупанты, пережив первый шок, к обеду успели сформулировать традиционную версию — во всем виновата Украина. Удар якобы был нанесен двумя надводными беспилотниками. Эта версия, в принципе, совпадает с той неофициальной версией, которая почти сразу возникла в украинском медиа-пространстве. Неофициально говорят о том, что эту операцию планировали и претворяли в жизнь Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами. Официально в СБУ сначала отреагировали на инцидент стихотворением (точно, как и после прошлогоднего октябрьского взрыва), а затем в комментарии, не признав прямо своей причастности к взрыву, пообещали рассказать все детали этого инцидента после победы.

Впрочем, появилась еще одна версия, не нашедшая особого распространения — спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк предположила, что за взрывом на Крымском мосту может стоять Россия. А непосредственным поводом этой провокации якобы является завершение "зернового соглашения", которое страна-агрессор не планирует продолжать. Версия эта, как отмечают эксперты, вполне реалистична, хотя в Кремле, комментируя прекращение действия "зернового соглашения", акцентировали внимание на других вещах — в частности, на своем желании вернуть "Россельхозбанк" в финансовую систему SWIFT.

Банковая против Кремля: сарказм и хилые угрозы

Вообще реакция российского руководства на инцидент с "сакральным" объектом (который к тому же имеет и важное практическое значение) не столь резкой и агрессивной, как на это надеялись самые радикальные представители российского общества. Эти блогеры и пользователи разрешенных в РФ соцсетей традиционно призывают к мощному ответу — а в Кремле также традиционно ограничиваются угрозами со стороны своих традиционных "ястребов". В частности, Дмитрий Медведев уже заявил, что "террористы понимают только язык силы", а в Совете Федерации (верхней палате федерального парламента РФ) пригрозили "жестким зеркальным ответом". Такие вещи давно не удивляют, как и фактическое отсутствие этих ответов. Россия за полтора года полномасштабной войны уже неоднократно демонстрировала, что для массовых ракетных атак или кровавых зверств на оккупированных территориях ей не нужны какие-либо реальные или вымышленные поводы. Следовательно, можно согласиться с военным экспертом Дмитрием Снегиревым, что какой-то особой эскалации именно после взрыва на Крымском мосту не стоит ждать.

Интересен разве тот момент, что во всех этих угрозах, как со стороны официальных лиц, так и на неофициальном уровне — не упоминалась Запорожская АЭС, которая еще недавно была достаточно удобным объектом для шантажа Украины и мира со стороны российских оккупантов. В этот раз карту взрыва на ЗАЭС как мести за Крымский мост решили не разыгрывать. Вероятно, из-за предупреждения как со стороны Китая и Индии, так и со стороны США о недопустимости использования темы ядерной угрозы.

В Украине на инцидент с Крымским мостом отреагировали также в присущем стиле — саркастическими заявлениями о "недолговечности" и "ненадежности" незаконных конструкций, как это сделал, например, один из главных спикеров Офиса Президента Михаил Подоляк. Официально, конечно, ответственность на себя украинская сторона брать не стала. Хотя это в целом мало что меняет, поскольку Россия уже обвинила ВСУ в "теракте", а на Западе даже те силы, которые выступают против использования западного оружия на территории России, вряд ли будут иметь какие-то серьезные претензии по поводу удара по действительно незаконному объекту транспортной. инфраструктуры К тому же, у Украины есть серьезный аргумент — Крымский мост был и остается ключевым путем для переброски войск, техники и боеприпасов на южный фронт, поскольку удары по базам оккупантов в Бердянске и Мариуполе свидетельствуют о ненадежности альтернативного маршрута, через оккупированный в 2022-м юг Украины.

Чего ждать на фронте и в тылу

Естественно, пропагандистский фактор этой истории Россия использует в полную силу. Недаром одной из первых новостей о взрыве было сообщение о погибшей семье и раненом ребенке. Здесь четко прослеживается желание России ударить по теме, которая обычно била по самой России — жертвам среди мирного населения. Пророссийские пропагандисты на Западе непременно попытаются убедить тамошние общества, что Украина уничтожает ни в чем не повинных людей, так что продолжение поставок оружия будет означать причастность тех же американцев, британцев и немцев к смертям среди мирного населения. Вряд ли эти попытки будут иметь какой-то серьезный успех, но Россия такие моменты обычно использует — если не для мгновенной победы, то для "накопительного эффекта".

Если же говорить не о пропагандистско-символической составляющей, а о практически-прагматичном аспекте, то вряд ли этот взрыв станет слишком серьезной проблемой для российских оккупантов. Военный эксперт Дмитрий Снегирев высказал правильное, на наш взгляд, мнение, что для полного прекращения работы этой транспортной артерии удары по мосту должны наноситься еженедельно, к тому же значительно мощным оружием — в частности, ракетами типа Storm Shadow/SCALP, боевая мощность которых на порядок выше возможностей беспилотников.

Впрочем, если считать сегодняшний инцидент лишь пристрелкой и демонстрацией силы, то здесь Украина получила серьезный успех. Ключевой инфраструктурный объект оккупантов снова оказался под ударом, и российские войска не смогли защитить его.

Со стороны России каких-нибудь серьезных, деэскалационных шагов вряд ли стоит ожидать. Все, что могли, вплоть до ядерного шантажа, оккупанты уже использовали. На южном фронте россияне в основном защищаются, на востоке пытаются атаковать, но без особых успехов. Свои резервы, согласно сообщениям украинского Генштаба, оккупанты уже активно используют — прежде всего для того, чтобы удержать проблемные участки на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Так что чем-то серьезным и неожиданным удивить Украину, хоть на фронте, а хоть в тылу — у России просто нет имеющихся мощностей. Иначе, как уже было сказано, россияне обязательно бы их использовали, не дожидаясь какой-нибудь благоприятной (или не очень) возможности.

Такова же и ситуация с "зерновым соглашением". Если Турция, ООН или другие переговорщики (в частности, те, кто будет представлять интересы глобального Юга, зависимого от украинского зерна) дожмут Путина на продолжение этой инициативы — то взрыв на Крымском мосту забудется на следующий же день. Подобные изменения в настроениях кремлевской администрации мы уже неоднократно видели — например, Путин сначала обвинил "вагнеровцев" в измене, а потом, как ни в чем не бывало, встречался с "изменниками родины" и даже дал им возможность спокойно покинуть территорию России. (А Пригожину даже отобранные во время обысков миллиарды вернули.)

Одним словом, взрыв на Крымском мосту вряд ли серьезно угрожает как Украине, так и России. Тактически и психологически, учитывая истерику в среде российских националистов, Киев победил Москву. Даже если этот взрыв сама Москва и организовала. Впрочем, удивляться провалам российских планов не приходится — таким оказался даже самый главный план, план "блицкрига" и "Киева за три дня".