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Чи заблокує вибух на Кримському мосту постачання зброї і техніки: коментар експерта

17 липня 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи заблокує вибух на Кримському мосту постачання зброї і техніки: коментар експерта
Кримський міст, на якому стався вибух. Фото: Reuters/ Stringer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Для повного припинення руху Кримським мостом удари по ньому мають завдаватися щотижня і потужнішою зброєю. Поки що ж це виглядає скоріше як демонстрація сил і можливостей ЗСУ.

Про це заявив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снегирьов.

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"Зараз варто говорити про часткову паралізацію роботи Кримського мосту", — підкреслив Дмитро Снегирьов.

Для того ж, аби повністю зупинити роботу цієї транспортної артерії з точки зору постачання окупантам на південний фронт зброї і боєприпасів, такі удари мають завдаватися по Кримському мосту щотижня.

Поки що цей вибух виглядає не стільки як перемога в практичному плані, скільки як демонстрацією сил і можливостей Сил оборони України.

Крім того, наголосив експерт, удари по цьому об'єкту транспортної інфраструктури мають завдаватися іншою зброєю.

"До прикладу — бойова частина ракети Storm Shadow становить 350 кілограмів, тоді як безпілотники можуть брати навантаження усього лиш близько 20 кг", — підкреслив співголова громадської ініціативи "Права справа".

Чи варто чекати на якусь особливу відповідь Росії

Дмитро Снегирьов нагадав, що кількість ракетно-дронових атак по Україні за останній місяць збільшилася у півтора рази порівняно із попереднім періодом. Тож вважати, що цей інцидент якимось чином принципово змінить ситуацію у війні, не варто.

"Інтенсивність повітряних атак залежить від ситуації на фронті", — наголосив експерт.

Можливість ядерного ж удару у відповідь на вибух Кримського мосту взагалі не розглядається після попереджень на адресу Кремля з боку Індії, Китаю та США.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Згідно із наявних фото- та відеосвідчень, рух на автомобільній частині мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом, припинений.

Окупаційна влада Криму уже прокоментувала інцидент на Кримському мосту . Однак конкретних причин вибуху там не назвали. 

Невдовзі після вибуху СБУ пообіцяла відкрити деталі операції на Кримському мосту після перемоги України.

Джерела ж Новини.LIVE відзначили, що цю операцію готували СБУ спільно із ВМС, і вона не буде останньою на цьому напрямку.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Дмитра Снегирьова, обидві озвучені в Україні версії — як причетність до вибуху СБУ та ВМС, так і російська провокація, пов'язана із "зерновою угодою", є цілком реалістичними.

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