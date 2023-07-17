Кримський міст сьогодні: хто підірвав і що буде далі

Підрив Кримського мосту в ніч на 17 липня. Фото: РосЗМІ

Атаку на Кримський міст в ніч на 17 липня здійснила Служба Безпеки України (СБУ) спільно з Військово-Морськими силами (ВМС) за допомогою надводних морських дронів. Дану спецоперацію готували довгий час.

Про це Новини.LIVE стало відомо із власних джерел у силових відомствах.

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"Операція вважається успішною, адже є влучання в обʼєкт інфраструктури, який становить небезпеку для України. Працюємо далі, найближчим часом будуть гарні новини. Окупантам приготуватися. Керченським мостом цивільним не радимо користуватися", — уточнило джерело Новини.LIVE.

Підрив Кримського мосту в ніч на 17 липня. Фото: РосЗМІ

У коментарі Новини.LIVE речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що Кримський міст як важливий транспортний і логістичний коридор російських військ є цілком законною ціллю для українських захисників. Але деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.

"Поки ж ми із цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", — підкреслив речник Служби безпеки України.

Що сталося на Кримському мосту 17 липня

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. В результаті було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.

За оцінками Інституту вивчення війни ISW, Кримський міст — важливий об'єкт з точки зору логістики. У випадку його повного руйнування Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.