Ракеты "Калибр"

В городе Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, который уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившиеся во время транспортировки по железной дороге.

Об этом сообщает украинская разведка.

Ракеты "Калибр"

В сообщении говорится, что эти ракеты разработаны для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота и обладают большой дальностью поражения — более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским. Пока неизвестно, кто и каким образом организовал этот взрыв.

Этот инцидент может иметь серьезные последствия для рф, так как он может быть рассмотрен как еще один шаг в процессе демилитаризации страны. В то же время, это событие может подготовить полуостров Крым к деоккупации и возвращению его под контроль Украины. Кроме того, это может вызвать у рф необходимость пересмотра своей стратегии безопасности и оружейной программы.

Характеристика ракет

"Калибр НК" — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 тысяч километров по наземным целям и 375 километров по морским", — сообщает разведка.

Напомним, что в понедельник вечером, 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое слышны сильные взрывы. На опубликованных местными жителями видео, слышны выстрелы.

Сообщается, что местные жители слышали несколько взрывов. Об этом они пишут в соцсетях.

Звуки "хлопка" слышали ориентировочно в 20:49. Через несколько минут раздались новые взрывы. Телеграмм-канал "Николаевский Ваньок" сообщает, что на место происшествия уже поехали скорые, а возле одной из школ вспыхнул пожар. Там расположен военный городок окупантов.