Взрыв в Джанкое уничтожил российские ракеты "Калибр", — разведка
В городе Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, который уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившиеся во время транспортировки по железной дороге.
Об этом сообщает украинская разведка.
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Ракеты "Калибр"
В сообщении говорится, что эти ракеты разработаны для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота и обладают большой дальностью поражения — более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским. Пока неизвестно, кто и каким образом организовал этот взрыв.
Этот инцидент может иметь серьезные последствия для рф, так как он может быть рассмотрен как еще один шаг в процессе демилитаризации страны. В то же время, это событие может подготовить полуостров Крым к деоккупации и возвращению его под контроль Украины. Кроме того, это может вызвать у рф необходимость пересмотра своей стратегии безопасности и оружейной программы.
Характеристика ракет
"Калибр НК" — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 тысяч километров по наземным целям и 375 километров по морским", — сообщает разведка.
Напомним, что в понедельник вечером, 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое слышны сильные взрывы. На опубликованных местными жителями видео, слышны выстрелы.
Сообщается, что местные жители слышали несколько взрывов. Об этом они пишут в соцсетях.
Звуки "хлопка" слышали ориентировочно в 20:49. Через несколько минут раздались новые взрывы. Телеграмм-канал "Николаевский Ваньок" сообщает, что на место происшествия уже поехали скорые, а возле одной из школ вспыхнул пожар. Там расположен военный городок окупантов.