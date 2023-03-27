​​​Взрыв в Мелитополе: какая именно оккупационная структура пострадала

Последствия взрывов в Мелитополе

В Мелитополе 27 марта произошел взрыв в здании, которое захватили для своих нужд российские захватчики из "службы безопасности" оккупационной "администрации". Оккупанты же традиционно рассказывают, что ВСУ били по мирных жителях.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности, "Риа-Мелитополь".

Детали взрывов

По уточненной информации, сегодняшние взрывы в Мелитополе произошли в районе Автомоторного техникума. В тамошнем общежитии проживали российские военные.

СМИ пишут также, что взорвалось здание, в котором размещалась "служба безопасности" оккупационной "администрации" Запорожской области.

Что говорят оккупанты

Один из известных запорожских коллаборантов Владимир Рогов заявил, что причиной взрыва является обстрел города Вооруженными силами Украины.

Рогов подчеркнул, что украинская армия якобы сражается с мирными жителями оккупированного города, обстреливая его из тяжелых видов вооружения.

Напомним, сегодня, 27 марта, жители оккупированного Мелитополя услышали несколько взрывов. Особенно громко взрывалось в центре города.

Добавим, что утром 23 марта в Мелитополе произошел взрыв. На улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части, сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщили оккупанты, пострадал сотрудник псевдополиции. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.

Фото из соцсетей