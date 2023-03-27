Вибух у Мелітополі: яка саме окупаційна структура постраждала
У Мелітополі 27 березня стався вибух у будівлі, яку захопили для своїх потреб російські загарбники із "служби безпеки" окупаційної "адміністрації". Окупанти ж традиційно розповідають, що ЗСУ били пр мирних жителях.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, "Ріа-Мелітополь".
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Деталі вибухів
За уточненою інформацією, сьогоднішні вибухи у Мелітополі сталися у районі Автомоторного технікуму. У тамтешньому гуртожитку проживали російські військові.
ЗМІ пишуть також, що вибухнула будівля, у якій розташовувалася "служба безпеки" окупаційної "адміністрації" Запорізької області.
Що говорять окупанти
Один із відомих запорізьких колаборантів, Володимир Рогов, заявив, що причиною вибуху є обстріл міста Збройними силами України.
Рогов наголосив, що українська армія нібито воює із мирними мешканцями окупованого міста, обстрілюючи його з важких видів озброєння.
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, мешканці окупованого Мелітополя почули кілька вибухів. Особливо гучно вибухало у центрі міста.
Додамо, що зранку 23 березня у Мелітополі також пролунав вибух. На вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдополіції. Його з численними травмами доправили до лікарні.
Фото із соцмереж