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​​​​​​​Вибух у Мелітополі: яка саме окупаційна структура постраждала

27 березня 2023 09:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Наслідки вибухів у Мелітополі
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У Мелітополі 27 березня стався вибух у будівлі, яку захопили для своїх потреб російські загарбники із "служби безпеки" окупаційної "адміністрації". Окупанти ж традиційно розповідають, що ЗСУ били пр мирних жителях.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, "Ріа-Мелітополь".

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Деталі вибухів

За уточненою інформацією, сьогоднішні вибухи у Мелітополі сталися у районі Автомоторного технікуму. У тамтешньому гуртожитку проживали російські військові.

ЗМІ пишуть  також, що вибухнула будівля, у якій розташовувалася "служба безпеки" окупаційної "адміністрації" Запорізької області.

Що говорять окупанти

Один із відомих запорізьких колаборантів, Володимир Рогов, заявив, що причиною вибуху є обстріл міста Збройними силами України.

Рогов наголосив, що українська армія нібито воює із мирними мешканцями окупованого міста, обстрілюючи його з важких видів озброєння.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, мешканці окупованого Мелітополя почули кілька вибухів. Особливо гучно вибухало у центрі міста.

Додамо, що зранку 23 березня у Мелітополі також пролунав вибух. На вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдополіції. Його з численними травмами доправили до лікарні.

Фото із соцмереж

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