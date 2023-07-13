Взрывы раздаются в Хмельницкой области: вражеский обстрел
13 июля 2023 01:17
обновлено: 01:40
Взрывы в Хмельницкой области. Иллюстративное фото: google.com
Ночью, 13 июля, взрывы прогремели в Хмельницкой области. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Хмельницкой области 13 июля
Обновлено 01:17. В Хмельницкой области раздались взрывы. Это также подтвердили в Хмельницкой ОВА.
Обновлено 01:37. В Украине продолжается масштабная воздушная тревога.
Напомним, что ночью, 13 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Пока "покраснели" почти все области, есть угроза атаки ракет типа "Калибр".
Также мы писали, что в Киевской области ночью, 13 июля, раздаются взрывы. Также в ряде областей объявлена воздушная тревога.