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Взрывы раздаются в Хмельницкой области: вражеский обстрел

13 июля 2023 01:17
обновлено: 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области 13 июля
Взрывы в Хмельницкой области. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 13 июля, взрывы прогремели в Хмельницкой области. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 13 июля

Обновлено 01:17. В Хмельницкой области раздались взрывы. Это также подтвердили в Хмельницкой ОВА.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Обновлено 01:37. В Украине продолжается масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 13 июля, в Украине объявлена воздушная тревога. Пока "покраснели" почти все области, есть угроза атаки ракет типа "Калибр".

Также мы писали, что в Киевской области ночью, 13 июля, раздаются взрывы. Также в ряде областей объявлена воздушная тревога.

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